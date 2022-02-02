Умерла муза Микеланджело Антониони Моника Витти

Умерла итальянская актриса Моника Витти. Артистку называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони.
Подробности произошедшего неизвестны.
«Роберто Руссо, ее партнер все эти годы, просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я испытываю боль, нежность, сожаление», — написал на своей странице в Twitter политик Вальтер Вельтрони.
Как сообщает агентство Ansa, Моника Витти не появлялась на публике с 2001 года. Всемирную известность актрисе принесли фильмы Антониони «Приключение», «Ночь» и «Затмение».
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