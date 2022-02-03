Актеры, которых уволили в самый разгар съемок

Кажется, что когда актеру дают роль, то ему уже ничего не страшно. Звезду точно никто не уволит в разгар процесса — иначе придется переделывать все заново. Однако даже в кино есть свои правила: тем, кто их не соблюдает, придется поплатиться. Также значение имеют и поступки артистов вне площадки.
Этих селебрити попросили покинуть каст прямо во время съемок. Некоторых буквально выдворили без предупреждения. Конфликты с коллегами или режиссерами, разрушенная репутация, лишний вес и неподходящий голос — что еще может стать причиной увольнения в актерской среде?
Всего за день до начала съемок фильма «Милые кости» к команде актеров присоединился Марк Уолберг. Он заменил Райана Гослинга в главной мужской роли — Джека Сэлмона, отца девочки, погибшей от рук маньяка. В СМИ появились сообщения, что Гослинга уволили из творческих разногласий с командой, но на самом деле он без предупреждения поправился на пять килограммов и отрастил бороду. Режиссеру показалось, что в таком виде он не годится для образа.
Шеннен Доэрти уволили по совершенно абсурдной причине: якобы актриса не обрезала волосы перед началом съемок, как это было прописано в договоре. Однако на самом деле причина крылась в излишне самоуверенном и неуважительном поведении звезды, которая постоянно опаздывала, спорила и даже успела подраться с коллегой по сериалу.
Джусси Смоллетта отстранили от сериала «Империя» после довольно странной истории. Актер решил пропиариться и заказал нападение на самого себя якобы из-за расовой ненависти. Позже следствие установило, что Смоллетт заплатил «преступникам» по 3,5 тысячи долларов.
Актриса исполняла в сериале роль Иди Бритт, но в 5 сезоне ее героиня неожиданно умирает. В первоначальном сценарии это прописано не было, просто после увольнения Николлетт ее персонажа нужно было как-то исключить из сюжета. Шеридан пришлось покинуть проект из-за ссоры с продюсером Марком Черри, в пылу которой он ударил звезду по голове.
Меган Фокс не только навсегда покинула съемочную площадку франшизы «Трансформеры», но и потеряла все прочие контракты. Однажды актриса резко высказалась в сторону режиссера Майкла Бэя и сравнила его с Гитлером из-за слишком деспотичного и жестокого характера.
Для озвучивания медвежонка Паддингтона пригласили Колина Ферта. Актер честно исполнял свои обязанности на площадке, но когда создатели фильма совместили персонажа и голос Ферта, то поняли, что промахнулись. Тогда на место Колина пришел Бен Уишоу.
Актрису Лори Лафлин выдворили со съемочной площадки фильма «Когда зовет сердце» после того, как ее обвинили в даче взятки. Лафлин и ее супруг заплатили полмиллиона долларов, чтобы их дети смогли поступить в Университет Южной Калифорнии.
Актера со скандалом уволили из сериала «Два с половиной человека» из-за того, что он принимал запрещенные вещества и даже не скрывал этого факта. Кроме того, Шин неподобающе вел себя на съемках, поэтому у руководства проекта не оставалось иного выхода.
Изначально роль Мариэль Хеллер досталась Джулианне Мур. Актриса только приступила к съемочному процессу, как у нее и главного режиссера случился конфликт — они по-разному смотрели на сюжет. После увольнения Мур место в фильме отдали Мелиссе Маккарти.
Как вы считаете, увольнение этих звезд было оправдано?