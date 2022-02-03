Актеры, которых уволили в самый разгар съемок

Кажется, что когда актеру дают роль, то ему уже ничего не страшно. Звезду точно никто не уволит в разгар процесса — иначе придется переделывать все заново. Однако даже в кино есть свои правила: тем, кто их не соблюдает, придется поплатиться. Также значение имеют и поступки артистов вне площадки.

Фото: Кадр из фильма «Трансформеры» Кадр из фильма «Трансформеры»

Этих селебрити попросили покинуть каст прямо во время съемок. Некоторых буквально выдворили без предупреждения. Конфликты с коллегами или режиссерами, разрушенная репутация, лишний вес и неподходящий голос — что еще может стать причиной увольнения в актерской среде?

Видео дня

Райан Гослинг, «Милые кости»

Всего за день до начала съемок фильма «Милые кости» к команде актеров присоединился Марк Уолберг. Он заменил Райана Гослинга в главной мужской роли — Джека Сэлмона, отца девочки, погибшей от рук маньяка. В СМИ появились сообщения, что Гослинга уволили из творческих разногласий с командой, но на самом деле он без предупреждения поправился на пять килограммов и отрастил бороду. Режиссеру показалось, что в таком виде он не годится для образа.

Шеннен Доэрти, «Беверли-Хиллз 90210»

Шеннен Доэрти уволили по совершенно абсурдной причине: якобы актриса не обрезала волосы перед началом съемок, как это было прописано в договоре. Однако на самом деле причина крылась в излишне самоуверенном и неуважительном поведении звезды, которая постоянно опаздывала, спорила и даже успела подраться с коллегой по сериалу.

Джусси Смоллетт, «Империя»

Джусси Смоллетта отстранили от сериала «Империя» после довольно странной истории. Актер решил пропиариться и заказал нападение на самого себя якобы из-за расовой ненависти. Позже следствие установило, что Смоллетт заплатил «преступникам» по 3,5 тысячи долларов.

Николлетт Шеридан, «Отчаянные домохозяйки»

Актриса исполняла в сериале роль Иди Бритт, но в 5 сезоне ее героиня неожиданно умирает. В первоначальном сценарии это прописано не было, просто после увольнения Николлетт ее персонажа нужно было как-то исключить из сюжета. Шеридан пришлось покинуть проект из-за ссоры с продюсером Марком Черри, в пылу которой он ударил звезду по голове.

Меган Фокс, «Трансформеры»

Меган Фокс не только навсегда покинула съемочную площадку франшизы «Трансформеры», но и потеряла все прочие контракты. Однажды актриса резко высказалась в сторону режиссера Майкла Бэя и сравнила его с Гитлером из-за слишком деспотичного и жестокого характера.

Колин Ферт, «Приключения Паддингтона»

Для озвучивания медвежонка Паддингтона пригласили Колина Ферта. Актер честно исполнял свои обязанности на площадке, но когда создатели фильма совместили персонажа и голос Ферта, то поняли, что промахнулись. Тогда на место Колина пришел Бен Уишоу.

Лори Лафлин, «Когда зовет сердце»

Актрису Лори Лафлин выдворили со съемочной площадки фильма «Когда зовет сердце» после того, как ее обвинили в даче взятки. Лафлин и ее супруг заплатили полмиллиона долларов, чтобы их дети смогли поступить в Университет Южной Калифорнии.

Чарли Шин, «Два с половиной человека»

Актера со скандалом уволили из сериала «Два с половиной человека» из-за того, что он принимал запрещенные вещества и даже не скрывал этого факта. Кроме того, Шин неподобающе вел себя на съемках, поэтому у руководства проекта не оставалось иного выхода.

Джулианна Мур, «Сможете ли вы меня простить»

Изначально роль Мариэль Хеллер досталась Джулианне Мур. Актриса только приступила к съемочному процессу, как у нее и главного режиссера случился конфликт — они по-разному смотрели на сюжет. После увольнения Мур место в фильме отдали Мелиссе Маккарти.