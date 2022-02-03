"То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла"

Культовый режиссер Марк Захаров в сентябре 2019 года ушел из жизни. Его смерть стала трагедией для поклонников и коллег режиссера. "Ленком" продолжил работу под руководством Марка Варшавера.

Между новым директором театра и дочерью Марка Захарова довольно быстро вспыхнул конфликт. Александра Захарова рассказала о финансовых махинациях, которые якобы совершает Варшавер, на YouTube-канале Андрея Ковалева. После этого в театре прошла проверка, инициированная Следственным комитетом.

Конфликты отразились на рабочей атмосфере театра. Одна из главных звезд "Ленкома", Татьяна Кравченко, призналась, что устала от закулисных баталий.

"То, что Саша творит, за гранью добра и зла. Если раньше актеры ее побаивались, то сейчас… осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок. Мы собрали творческий совет директора театра и написали обращение к Бастрыкину, в котором попросили об одном: дайте нам работать, не мешайте коллективу", — рассказала Кравченко.

Конфликты с руководством сама Захарова объясняет тем, что она просто сражается за достижения отца. Однако ее коллеги уверены, что дочь культового режиссера ведет себя так из-за того, что переживает потерю власти в театре.

Важно, что результаты проверки "Ленкома" пока неизвестны. Но никаких махинаций в работе нынешнего руководителя, по информации "Комсомольской правды", выявить не удалось.