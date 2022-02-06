ВИЧ, драки и юные подруги: самый скандальный актер

О том, что скрывают актеры с мировой известностью, говорит весь мир. Среди самых скандальных селебрити часто называют Чарли Шина — некогда видного голливудского актера, известного по знаменитым военным фильмам и комедийным сериалам. О самых громких скандалах Чарли — в материале "Рамблера".

Имя Чарли Шина не перестает греметь на страницах американских таблоидов не просто так. Чарли, действительно, нестандартная фигура американского шоу-бизнеса. И вот почему...

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Пистолеты и разбитые губы

Долгие годы в Голливуде ходили слухи о том, что Чарли Шин выстрелил в руку своей невесте Келли Престон в ходе ссоры в 1995 году. Спустя 21 год он рассказал, что якобы она сама ранила себя, когда взяла в руки брюки Шина, а пистолет, находящийся в кармане, случайно выстрелил. Но, как было на самом деле, до сих пор неизвестно.

Уже в 1996 году он разбил губу своей подруге, порноактрисе Бриттани Эшланд. Тогда актера оштрафовали и приговорили к 300 часов общественных работ и двум годам условно.

В 1998 году Шина впервые госпитализировали из-за передозировки наркотиками. После этого он стал частым гостем реабилитационных центров, но от опасного увлечения не отказался.

Чарли против жен

В 2006 году после четырех лет брака жена Чарли Дениз Ричардс подала на развод, заявив, что он посещает женщин легкого поведения, играет в азартные игры, злоупотребляет запрещенными веществами, и размещает в соцсетях свои интимные фото. Суд запретил Шину приближаться к женщине и их двоим дочерям ближе чем на километр.

В 2009 году Брук Миллер, уже другая жена Шина, заявила в полицию, что супруг угрожал ей ножом и пообещал перерезать горло, если она подаст на развод. На теле девушки не нашли повреждений, а в крови было выявлено содержание алкоголя, но Шина все же приговорили к 30 дням лечения в реабилитационном центре, месяцу испытательного срока и обязательному посещению курсов по управлению гневом.

Снова полиция

В 2010 году гости отеля Plaza Hotel вызвали полицию, так как Чарли Шин сильно шумел у себя в номере. Полиция обнаружила актера абсолютно голым, в алкогольном опьянении и в компании порноактрисы Капри Андерсон. Увидев сотрудников правопорядка, голый Чарли забаррикадировался в ванной, решив, что с ними приехала его жена Брук Мюллер. Актера пришлось отправить в больницу по причине невменяемости.

Увольнение и две женщины

В феврале 2011 Шин был уволен из популярного сериала «Два с половиной человека» за регулярный срыв съемок и репетиций, а сам Чарли в прямом эфире Good Morning America пообещал подать в суд на телеканал CBS и прошелся по продюсерам сериала.

Позже он начал жить с порноактрисой Бри Олсон и моделью Натали Кенли, которые вскоре его покинули.

Обидеться на Рианну

В 2014 году популярная певица Рианна не захотела присоединиться к столику Шина в ресторане, где он ужинал с подругой порноактрисой. Ри заявила, что не будет сидеть за одним столом с представительницей такой профессии. Чарли это не на шутку задело.

«Мы оказались недостаточно круты для принцессы или, в данном случае, деревенской дуры. Рианна, ты не всегда будешь на вершине. Мы рады, что не провели с тобой время», — заявил Чарли.

Шокирующее признание

В ноябре 2015 года Чарли заявил, что ВИЧ-положителен. Актер объяснил, что признался в этом, потому как устал от постоянного шантажа от тех, кто это уже знал. По словам Шина, у него было несколько тысяч партнеров обоих полов. После этого ы суд поступало несколько исков от женщин, которых он мог заразить, умолчав о своей болезни.

Однако это заявление подняло внимание общества к проблеме ВИЧ-инфицирования и эксперты посчитали, что слова скандальной звезды сделали для информирования людей об угрозе ВИЧ больше, чем специальные мероприятия ООН.

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