Кого номинировали на «Золотую малину» в 2022 году

Начиная с 1981 года проводится антипремия «Золотая малина». На мероприятии жюри вручает награды за худшие актерские работы, сценарии, режиссерские работы, песни и фильмы. Организаторы уже огласили список номинантов за 2021 год.

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На звание «Худшего фильма» претендуют фантастический боевик «Бесконечность» и кинокартина «Диана: Мюзикл». Рядом с ними представлены триллеры «Женщина в окне» и «Карен».

Антинаграду за худшую мужскую роль рискуют получить Скотт Иствуд и Марк Уолберг. С ними посоревнуются Леброн Джеймс, Бен Платт и Роу Хартэмпф.

В списки номинантов неожиданно попали Джаред Лето и Бен Аффлек. Они красуются в категории «Худший актер второго плана».

Среди женщин худшей из худших есть шанс стать у Меган Фокс, Эми Адамс и Руби Роуз. Девушки являются претендентками на звание самой плохой актрисы прошедшего года.

Звание худшего режиссера может получить Стивен Чбоски. В одном ряду с ним стоят Джо Райт и Ренни Харлин.

В этом году организаторы антипремии «Золотая малина» ввели отдельную номинацию для Брюса Уиллиса, сообщает Los-Angeles Times. Он будет конкурировать сам с собой в категории «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года». Худшую роль актера выберут среди таких фильмов, как «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни», «Выжить в игре».