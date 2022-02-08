Известный режиссер пожаловался на невыносимые условия жизни

«Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Мне интересно, а в районе и в городе Питере есть хоть какая-то власть, которая в состоянии остановить протечки после капремонта крыши? Есть хоть кто-то, кто может остановить массовые протечки в огромном доме (льет постоянно и в разных квартирах), а не только у нас. Мне интересно, а начальство ЖКХ города способно проявить волю и профессионализм, наконец, или все решает управдом, который пропал, когда у людей льет», — возмутился режиссер.