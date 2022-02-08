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3 часа назад

«Отваливается штукатурка»: известный режиссер пожаловался на невыносимые условия жизни

Мира Маркина

Российский режиссер Алексей Герман-младший живет в доме №23 на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. На своей странице в Facebook он рассказал о коммунальной катастрофе. Квартиру постоянно заливает после капитального ремонта крыши.

Известный режиссер пожаловался на невыносимые условия жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Мне интересно, а в районе и в городе Питере есть хоть какая-то власть, которая в состоянии остановить протечки после капремонта крыши? Есть хоть кто-то, кто может остановить массовые протечки в огромном доме (льет постоянно и в разных квартирах), а не только у нас. Мне интересно, а начальство ЖКХ города способно проявить волю и профессионализм, наконец, или все решает управдом, который пропал, когда у людей льет», — возмутился режиссер.

Герман-младший объяснил, что стены и пол в его квартире уже разрушаются, а с потолка все время льется вода из-за тающего снега. Режиссер разместил на своей странице селфи с зонтиком на фоне протечек.

«Засыпаем с котиком под шум капель. Иногда отваливается штукатурка. Кот вздрагивает. Управдомом спит, многие жильцы — нет», — добавил он.

Читайте также: потоп из кипятка в российском доме засняли на видео.

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