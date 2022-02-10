Звезды Голливуда, которые когда-то были бездомными

Отнюдь не все нынешние звезды Голливуда с детства купались в роскоши и щеголяли в дизайнерских нарядах. Многим из них пришлось не только буквально “выгрызать” себе путь к славе, но остаться без крыши над головой и едва сводить концы с концами. Об актерах, которые не спасовали перед трудностями, даже оказавшись на улице, читайте в материале "Рамблера". Возможно, истории некоторых из них вас удивят. Листайте фотогалерею.

1/7 Чарли Чаплин. Чарли и его брату приходилось буквально выживать, добывая еду и деньги на улицах Лондона в течение нескольких лет. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Сильвестр Сталлоне. Некоторое время будущая звезда боевиков ночевал на одной из автобусных остановок в Нью-Йорке. И даже чуть было не оказался вынужден воровать. Фото: globallookpress.com 3/7 Жан-Клод Ван Дамм. Будущий "универсальный солдат" был вынужден ночевать в гаражах незнакомых людей, которые разрешали ему останавливаться на ночлег взамен на помощь по дому. Фото: globallookpress.com 4/7 Дженнифер Лопес пришлось в течение нескольких месяцев ночевать в театральной студии, где она занималась. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Джим Керри. Отец Джима потерял работу, когда сыну было 12 лет. Семья была вынуждена перебраться жить в фургон и колесить по Канаде, перебиваясь случайными заработками, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Фото: globallookpress.com 6/7 Холли Берри, приехав в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой, тратила деньги только на еду, а ночевала в приюте для бездомных. Фото: globallookpress.com 7/7 Дэниел Крейг. Чтобы оплатить хоть какое-то жилье, Дэниел обслуживал людей в кафе, убирался, перебивался хоть какими-то заработками. Но часто вырученных средств не хватало и Крейг был вынужден ночевать на скамейках в парках. Фото: globallookpress.com

Чарли Чаплин

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Знаменитый актер немого кино рано узнал, что такое безысходность. Когда мальчику не было еще и 10 лет, его мать оказалась в психиатрической больнице после нервного срыва. А вскоре умер и отец Чаплина. Чарли и его брату приходилось буквально выживать, добывая еду и деньги на улицах Лондона в течение нескольких лет. В возрасте 14 лет Чарли получил роль в театре, небольшую, но постоянную.

Сильвестр Сталлоне

Будущий Рокки долгое время никак не получал достойные роли, работы не было и ему нечем было платить за аренду квартиры. В итоге хозяин выгнал его и Сильвестр оказался на улице. Некоторое время будущая звезда боевиков ночевал на одной из автобусных остановок в Нью-Йорке. И даже чуть было не оказался вынужден воровать. Именно тогда Сталлоне принял предложение сняться в фильме для взрослых. Выбирая между воровством и фильмом для взрослых, Сильвестр выбрал последнее.

Жан-Клод Ван Дамм

Актер, приехавший покорять Голливуд, не думал, что надолго останется без предложений. Но работу получить быстро не удалось. Жан-Клод постоянно ходил на всевозможные кастинги, но безрезультатно. Деньги заканчивались, жить было негде. Будущий “универсальный солдат” был вынужден ночевать в гаражах незнакомых людей, которые разрешали ему останавливаться на ночлег взамен на помощь по дому.

Дженнифер Лопес

Еще заканчивая школу, Дженнифер решила стать актрисой. Ее родители были категорически против, полагая, что латиноамериканке рассчитывать на блестящую карьеру в киноиндустрии не стоит. Но Джен стояла на своем. Правда, она поступила в колледж, но вскоре бросила учебу, чтобы заняться танцами. Мать девушки отказалась ее содержать и Дженнифер пришлось в течение нескольких месяцев ночевать в театральной студии, где она занималась. Вскоре Лопес предложили постоянную работу танцовщицей, а затем ей удалось сделать сразу две блестящие карьеры: актрисы и певицы.

Джим Керри

Жизнь обладающего удивительным комедийным даром актера до некоторых пор была отнюдь не веселой и беззаботной. Отец Джима потерял работу, когда сыну было 12 лет. Семья была вынуждена перебраться жить в фургон и колесить по Канаде, перебиваясь случайными заработками, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Маленький Джим тоже помогал родным: устроился подрабатывать уборщиком. Спустя несколько лет фортуна все же повернулась к Керри лицом: юноша выступал в местных клубах, затем в комедийных шоу, где его и заметили, разглядев в молодом комике будущую звезду.

Холли Берри

Холли отправилась в Нью-Йорк, когда ей был 21 год. Девушка очень хотела стать актрисой, а вот ее мать желания дочери не разделяла, уверенная, что добиться чего-то у нее не выйдет. Оказывать материальную поддержку родительница отказалась, выделив дочери лишь небольшую сумму и отметив, что больше ей помогать не намерена. Но Холли была упряма и верила в свою мечту. Чтобы денег хватило на более долгий срок, девушка тратила их только на еду, а ночевала в приюте для бездомных. К счастью, бродяжничество Берри продлилось недолго: в том же году она получила свою первую роль на ТВ. Карьера Холли пошла в гору, а в результате она стала первой чернокожей актрисой, получившей “Оскар”.

Дэниел Крейг