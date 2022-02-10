Звезду "Тихого дона" госпитализировали с омикроном

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

88-летняя артистка почувствовала недомогание, когда находилась дома. Позже женщина потеряла сознание и и перестала реагировать на внешние раздражители.

Сын актрисы, Сергей Кириенко, рассказал, что у женщины обнаружили омикрон-штамм коронавируса. По его словам, сейчас Зинаида Кириенко уже продолжает лечение дома.