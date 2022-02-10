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1 час назад

Звезду "Тихого дона" госпитализировали с омикроном

Диана Товсепова

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Звезду "Тихого дона" госпитализировали с омикроном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

88-летняя артистка почувствовала недомогание, когда находилась дома. Позже женщина потеряла сознание и и перестала реагировать на внешние раздражители.

Сын актрисы, Сергей Кириенко, рассказал, что у женщины обнаружили омикрон-штамм коронавируса. По его словам, сейчас Зинаида Кириенко уже продолжает лечение дома.

Кириенко известна по ролям в культовых картинах «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2» и других.

Ранее мы писали о том, что с коронавирусом госпитализирован певец Дима Билан. На днях он почувствовал себя плохо: температура повысилась до 37,5, заболело горло и заложило нос. Ему диагностировали коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат, но ПЦР-тест выявил коронавирусную инфекцию.

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