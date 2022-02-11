"Господи, почему так": знаменитости шокированы ранней смертью Брик

«Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства, но жаль. Очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения Брик! Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма «Не молчи».