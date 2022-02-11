"Господи, почему так": знаменитости шокированы ранней смертью Брик

Стало известно о смерти сорокалетней актрисы Евгении Брик. Юлия Ауг сообщила, что Брик долгое время боролась с онкологическим заболеванием, о котором знал только близкий круг людей. Для многих коллег и поклонников новость о смерти стала шокирующей.
«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком», — заявила Ауг
Впервые о произошедшем сообщила журналистка Катерина Гордеева. Она пояснила, что Брик не хотелось делиться плохими новостями с общественностью.
«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала в микроблоге Гордеева.
Новость обескуражила и знаменитостей, ведь еще полгода назад жена режиссера Валерия Тодоровского делилась подробностями своих путешествий. Шокированные печальным известием коллеги поделились воспоминаниями о Брик в социальных сетях.
«Женя…. Красивый, сильный, талантливый человек. Умный, добрый, яркий. Скорблю! Господи, почему так», — сокрушается Юлия Снигирь.
«Невозможно поверить… Женя… так не должно быть… но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!» — писала в микроблоге «папина дочка» Дарья Мельникова.
«Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства, но жаль. Очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения Брик! Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма «Не молчи».
«Женя, прекрасная Женя. Невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным», - написал Максим Витроган.
У Евгении Брик осталась 12-летняя дочка Зоя. Теперь все заботы о воспитании девочки лягут на плечи мужа актрисы — режиссера Валерия Тодоровского.