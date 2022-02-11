Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
5 часов назад

"Господи, почему так": знаменитости шокированы ранней смертью Брик

Даша Краснова

Стало известно о смерти сорокалетней актрисы Евгении Брик. Юлия Ауг сообщила, что Брик долгое время боролась с онкологическим заболеванием, о котором знал только близкий круг людей. Для многих коллег и поклонников новость о смерти стала шокирующей.

«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком», — заявила Ауг

Впервые о произошедшем сообщила журналистка Катерина Гордеева. Она пояснила, что Брик не хотелось делиться плохими новостями с общественностью.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала в микроблоге Гордеева.

Новость обескуражила и знаменитостей, ведь еще полгода назад жена режиссера Валерия Тодоровского делилась подробностями своих путешествий. Шокированные печальным известием коллеги поделились воспоминаниями о Брик в социальных сетях.

«Женя…. Красивый, сильный, талантливый человек. Умный, добрый, яркий. Скорблю! Господи, почему так», — сокрушается Юлия Снигирь.

«Невозможно поверить… Женя… так не должно быть… но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!» — писала в микроблоге «папина дочка» Дарья Мельникова.

«Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства, но жаль. Очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения Брик! Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма «Не молчи».

«Женя, прекрасная Женя. Невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным», - написал Максим Витроган.

У Евгении Брик осталась 12-летняя дочка Зоя. Теперь все заботы о воспитании девочки лягут на плечи мужа актрисы — режиссера Валерия Тодоровского.

Ранее онколог назвал единственный способ достоверно выявить рак.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители