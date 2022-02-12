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2 часа назад

Карен Шахназаров судится с дочерью из-за прав на квартиру

Даша Краснова

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров решил отобрать у дочери права на квартиру.

Карен Шахназаров хочет отобрать у дочери квартиру
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации Telegram-канала Mash, 36-летняя дочь народного артиста России, режиссера и сценариста Карена Шахназарова Анна выросла в США.

Девушка встретилась с отцом уже будучи взрослой, в конце 2000-х. Перебравшись в Москву, Анна поселилась в 86-метровой квартире на Патриарших.

Шахназаров решил забрать у наследницы права на половину квартиры в силу приобретательной давности. По статье 234 Гражданского кодекса можно стать собственником недвижимости, которым ты владеешь 15 лет.

По словам Шахназарова, все это время он платил за квартиру налоги и коммуналку. Сам Шахназаров комментировать ситуацию отказался, но и не опроверг заявление журналистов.

Сын российского режиссера Иван Шахназаров заявил, что не в курсе о судебных разбирательствах отца с дочерью Анной из-за квартиры в центре Москвы.

«Ничего не знаю ни о каком суде. Думаю, скорее всего, это неправда. Почти уверен», — ответил он.

До этого мы рассказывали, как россияне высмеяли квартиру с золотом.

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