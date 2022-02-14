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24 минуты назад

Бледанс — о Николаеве: "Ему было на всех плевать"

Стелла Шмель

Актриса Эвелина Бледанс отреагировала на новость о том, что актера Валерия Николаева, известного по роли в сериале "День рождения Буржуя", забрали в психиатрическую лечебницу.

Бледанс — о Николаеве: "Ему было на всех плевать"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре с "Вечерней Москвой" звезда вспомнила несколько неприятных эпизодов:

"Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно".

Бледанс также рассказала, как Николаев чуть не сорвал съемки шоу "Человек-невидимка".

"Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать. Тем не менее, мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил. Однако я стараюсь забывать старые обиды и не фиксироваться на них. И, кстати, у меня есть сценарий, в котором задействован мой сын и как раз Валерий. Честно говоря, я очень расстроенно информацией о его госпитализации в психбольницу. С другой стороны, все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти. Он может раньше не понимал, что у него серьезная болезнь, а теперь уже это диагностировано и надеюсь, что ему помогут".

Ранее мы писали, что Николаев устроил скандал на съемках «Танцев со звездами».

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