Николаев устроил скандал на съемках «Танцев со звездами»

Актер и хореограф-постановщик Валерий Николаев устроил скандал на съемочной площадке шоу «Танцы со звездами».
Артист выступает в паре с танцовщицей Александрой Акимовой в 13 сезоне программы. В новом выпуске режиссер Владимир Варнава раскритиковал их последний номер. Постановщик сделал замечание звездному дуэту, в ответ на что актер отреагировал резким высказыванием.
«Мы не роботы! По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!»
— заявил Валерий Николаев в эфире «Танцев со звездами».