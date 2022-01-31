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2 часа назад

Николаев устроил скандал на съемках «Танцев со звездами»

Актер и хореограф-постановщик Валерий Николаев устроил скандал на съемочной площадке шоу «Танцы со звездами».

Николаев устроил скандал на съемках «Танцев со звездами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист выступает в паре с танцовщицей Александрой Акимовой в 13 сезоне программы. В новом выпуске режиссер Владимир Варнава раскритиковал их последний номер. Постановщик сделал замечание звездному дуэту, в ответ на что актер отреагировал резким высказыванием.

«Мы не роботы! По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!»

— заявил Валерий Николаев в эфире «Танцев со звездами».

Ранее юморист Гарик Харламов раскрыл свое отношение к шоу Comedy Club.

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