8 культовых ролей, которые писали под конкретных актеров

Незаменимых людей нет, особенно актеров. Но некоторые артисты — талантливое исключение. «Рамблер» собрал восемь ролей, которые писали специально для конкретного человека.

1/8 Марлон Брандо — Вито Корлеоне, «Крестный отец» Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Дэвид Швиммер — Росс Геллер, «Друзья» Фото: globallookpress.com 3/8 Кристоф Вальц — доктор Кинг Шульц, «Джанго освобожденный» Фото: globallookpress.com 4/8 Билл Мюррей — Боб Харрис, «Трудности перевода» Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Робин Уильямс — Джин, «Аладдин» Фото: globallookpress.com 6/8 Рэйф Файнс — Месье Густав, «Отель „Гранд Будапешт“» Фото: globallookpress.com 7/8 Салли Хокинс — Элайза Эспозито, «Форма воды» Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Октавия Спенсер — Зельда Делайла Фуллер, «Форма воды» Фото: globallookpress.com

Марлон Брандо — Вито Корлеоне, «Крестный отец»

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Автор романа и сценария к фильму «Крестный отец» Марио Пьюзо видел в роли Вито Корлеоне исключительно Марлона Брандо. С ним соглашался и режиссер Фрэнсис Коппола. Однако компания-прокатчик Paramount Pictures наотрез отказалась нанимать Брандо из-за его проблем с алкоголем и провалом последних работ. После неудавшихся проб других кандидатур компания согласилась дать актеру шанс. Тот пришел на прослушивание с ватными шариками за щеками и зализанными маслом волосами. Представители Paramount Pictures были настолько поражены игрой и отдачей, что согласись поступиться своими правилами.

Дэвид Швиммер — Росс Геллер, «Друзья»

Исполнительный продюсер сериала Кевин С. Брайт еще до «Друзей» работал с Дэвидом Швиммером: тот зарекомендовал себя как талантливый и многосторонний артист. Собственно, роль Росса сценаристы писали как раз под Швиммера.

«Мы проводили прослушивания, где просмотрели около 500 актеров, от Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. [Первым был] Дэвид Швиммер, с которым мы работали раньше, и сценаристы имели его образ в голове, когда писали Росса. Лизу, Дженнифер, Мэтью и Мэтта мы выбрали после прослушивания», — отмечал Брайт в интервью изданию Usa Today.

Кристоф Вальц — доктор Кинг Шульц, «Джанго освобожденный»

Квентин Тарантино известен лояльностью к актерам: во многих лентах у него снимаются одни и те же лица. Например, австриец Кристоф Вальц, который впервые поработал с Тарантино на съемках «Бесславных ублюдков». Режиссер был поражен талантом Вальца на съемках и при написании сценария к следующей картине, «Джанго освобожденный», оставил роль Шульца специально для Вальца. Режиссер даже не рассматривал других актеров на эту роль.

Билл Мюррей — Боб Харрис, «Трудности перевода»

Режиссер драмы София Коппола писала роль пожилого меланхоличного артиста Боба Харриса специально для Билла Мюррея. Более того, Коппола утверждала, что не стала бы снимать фильм без актера.

«Я потратила около года, пытаясь разыскать его, и расспрашивала [о нем] случайных людей, которые знали его по игре в гольф. Это была целая миссия», — отмечала режиссер.

Робин Уильямс — Джинни, «Аладдин»

Образ самого Джинна, конечно, существовал задолго до Уильямса. Однако комический актер озвучивал и отыгрывал не мощного духа из сказки «Тысячи и одной ночи», а затейника и шалуна Джинни. Продюсеры рассматривали на роль комиков Джона Кэнди, Стива Мартина и Эдди Мерфи. Робин Уильямс понравился съемочной команде больше всех. Настолько, что ему разрешали импровизировать при озвучке мультфильма — что обычно непозволительная роскошь, так как кадры рисовали вручную. Аниматоры даже подарили герою Джинни черты лица и мимику Уильямса.

Рэйф Файнс — Месье Густав, «Отель „Гранд Будапешт“»

Когда Уэс Андерсон писал сценарий к фильму, он точно знал, кого хочет видеть в главной роли — звезду «Списка Шиндлера» Рэйфа Файнса. Режиссер писал, что «один из лучших способов заставить актеров НЕ хотеть сниматься в вашем фильме — это предложить им [конкретную] роль». Андерсон схитрил: после завершения сценария он предложил Файнсу любую роль на выбор. И тот, как и любой другой актер, выбрал роль главную — харизматичного Месье Густава.

Салли Хокинс — Элайза Эспозито, Октавия Спенсер — Зельда Делайла Фуллер, «Форма воды»

Сценарист и режиссер Гильермо дель Торо писал роли в «Форме воды» сразу под двух актрис. Интересно, как об этом узнала Салли Хокинс. Актриса рассказывала, что чуть подвыпивший режиссер подошел к ней на афтепати «Золотого глобуса» и выпалил: «Я пишу для тебя фильм, в котором ты влюбляешься в человека-рыбу!»