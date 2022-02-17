Аглая Тарасова пожалела о съемках у Блиновской

Аглая Тарасова рассказала, что пожалела о том, что снялась в фильме "Марафон желаний". Актриса стала гостьей шоу "Кино в деталях" на канале СТС и сделала громкое признание.
"Я понятия не имела, кто такая Блиновская. Позвонила подруга Даша Чаруша, у которой уже был написанный сценарий, пригласила меня на пробы — я их прошла. И мы сняли картину. Про Елену мне ничего не говорили. Перед выходом ленты Блиновская написала в соцсетях: «Наконец-то моя мечта сбылась, про меня сняли фильм». У меня началась истерика, стала звонить Даше, продюсерам, спрашивала, почему меня не предупредили? Они говорили, что Елена лишь была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде. Я же снялась просто с какой-то женщиной и ее детьми. Поняла все спустя время. Не могу ничего поменять, но если бы знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там",
- рассказала она.
Как считает актриса, то, чем занимается Елена Блиновская, это неправильно.
"Мне это не близко, на мой взгляд — это инфоцыганство. Мне жаль, что некоторые люди думают, что я с этим связана".
Тарасова пояснила, что понятия не имела о курсах Елены, хотя сама она верит в то, что мысли могут быть материальны.
" Мечты не имеют отношения к марафонам, которые продают в Интернете",
- заключила она.
Ранее мы писали, что Собчак заступилась за Блиновскую после скандального интервью.