Почему Роберт Паттинсон чуть не вылетел из “Сумерек”

Совсем скоро на большие экраны выйдет “Бэтмен” – новый фильм Мэтта Ривза с британцем Робертом Паттинсоном в главной роли. Совместно с изданием GQ актер выпустил ролик, где он вспоминает ключевые для его карьеры роли. Съемки в одном из фильмов, между прочим, едва не сорвались из-за него самого. Почему – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

Роберту Паттинсону исполнился 21 год, когда он оказался на съемочной площадке “сумеречной саги”. За плечами у него уже была заметная роль в фильме “Гарри Поттер и Кубок Огня” (2005). Вероятно, успех заронил свои семена “звездной болезни”, иначе как еще можно объяснить попытку Паттинсона сделать нуарный мистический триллер из подросткового кино, коим и являются “Сумерки”.

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Стараниями актера главный герой картины – вампир Эдвард Каллен – выглядит неестественно мрачным. Паттинсон признается, что тогда искренне верил: по-другому сыграть этого персонажа невозможно. День съемок сцены знакомства Беллы с семьей Калленов особенно ему запомнился. Тогда к актеру пришли его агент и менеджер и заявили, что если он продолжит играть так же уныло и мрачно, Паттинсона просто уволят. Роберт убавил нигилизм, стал улыбаться в кадре чаще, но его преследовал страх превратить игру в фарс.

“Я думаю, что если бы я попытался сыграть беззаботно, то то, как я бы это сделал, выглядело бы настолько неправильно, что в конечном итоге я стал бы еще больше похож на психопата”, – делится актер.

Паттинсон также рассказал GQ, что принял валиум (миорелаксант – прим.ред.) перед прослушиванием в “Сумерках”, потому что очень нервничал. В то время актер жил в квартире своего агента. Роберт написал ей в день прослушивания, что сходит с ума от волнения и готов отказаться от участия в кастинге. Та предложила ему взять себя в руки и выпить валиум, который стоял на полке в ее ванной.