Умер актер Геннадий Юхтин

Умер народный артист России Геннадий Юхтин. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Актер скончался в возрасте 89 лет из-за последствий коронавируса. За месяц звезду фильма «Весны на Заречной улице» дважды госпитализировали.

Когда Юхтин попал в больницу впервые, его состояние оценивалось как тяжелое. Уже тогда он не мог разговаривать из-за вирусной пневмонии.

15 февраля артиста вновь госпитализировали. Из-за ухудшения состояния его перевели в больницу №40 в Коммунарке, там он скончался.

Геннадий Юхтин был известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» «Неуловимых мстителях».