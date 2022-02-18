Умер актер Геннадий Юхтин

Умер народный артист России Геннадий Юхтин. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.
Актер скончался в возрасте 89 лет из-за последствий коронавируса. За месяц звезду фильма «Весны на Заречной улице» дважды госпитализировали.
Когда Юхтин попал в больницу впервые, его состояние оценивалось как тяжелое. Уже тогда он не мог разговаривать из-за вирусной пневмонии.
15 февраля артиста вновь госпитализировали. Из-за ухудшения состояния его перевели в больницу №40 в Коммунарке, там он скончался.
Геннадий Юхтин был известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» «Неуловимых мстителях».
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