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2 часа назад

Умер актер Геннадий Юхтин

Даша Краснова

Умер народный артист России Геннадий Юхтин. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Умер актер Геннадий Юхтин
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Актер скончался в возрасте 89 лет из-за последствий коронавируса. За месяц звезду фильма «Весны на Заречной улице» дважды госпитализировали.

Когда Юхтин попал в больницу впервые, его состояние оценивалось как тяжелое. Уже тогда он не мог разговаривать из-за вирусной пневмонии.

15 февраля артиста вновь госпитализировали. Из-за ухудшения состояния его перевели в больницу №40 в Коммунарке, там он скончался.

Геннадий Юхтин был известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» «Неуловимых мстителях».

До этого мы рассказывали про 8 культовых ролей, которые писали под конкретных актеров.

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