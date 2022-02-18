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3 часа назад

Артемьева не смогла приехать на съемки новых "Сватов"

Мария Иглина

Актриса Людмила Артемьева рассказала, что не смогла приехать в Белоруссию на съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", поэтому в проекте так мало эпизодов. Видеообращение артистки было опубликовано в одном из фан-аккаунтов сериала в социальных сетях.

Артемьева не смогла приехать на съемки новых "Сватов"
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

По словам Артемьевой, она не смогла приехать в Белоруссию из-за несовпадения графиков. Актриса даже думала, что ее героиню вырежут из монтажа, но она осталась.

"Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу",

— цитирует артистку "Пятый канал".

На съемках в Грузии, по словам режиссера Андрея Яковлева, Артемьевой уже не было.

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