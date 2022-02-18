Артемьева не смогла приехать на съемки новых "Сватов"

Актриса Людмила Артемьева рассказала, что не смогла приехать в Белоруссию на съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", поэтому в проекте так мало эпизодов. Видеообращение артистки было опубликовано в одном из фан-аккаунтов сериала в социальных сетях.
По словам Артемьевой, она не смогла приехать в Белоруссию из-за несовпадения графиков. Актриса даже думала, что ее героиню вырежут из монтажа, но она осталась.
"Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу",
— цитирует артистку "Пятый канал".
На съемках в Грузии, по словам режиссера Андрея Яковлева, Артемьевой уже не было.