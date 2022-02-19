Стало известно о наследстве актера Бориса Невзорова

Журналисты «Пятого канала» раскрыли подробности наследства, которое народный артист России Борис Невзоров завещал своим родственникам.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

При жизни у мужчины была квартира в центре Москвы, которой он всегда гордился. Но во время развода с актрисой Аллой Пановой ему пришлось продать недвижимость и поделить деньги пополам с бывшей супругой.

Позже Невзоров купил дом в Подмосковье для своей последней избранницы Елены Хрипуновой, которая родила ему дочь в 2020 году. Официально брак с ней зарегистрирован не был.

В одном из последних интервью актер упомянул, что официальных наследников у него трое: сын Борис и дочки Полина и Настя. При этом мужчина не отрицал, что у него есть и другие дети от разных союзов.

На данный момент известно, что все имущество будет поделено между наследниками в соответствии с законом.