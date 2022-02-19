Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
43 минуты назад

Стало известно о наследстве актера Бориса Невзорова

Даша Краснова

Журналисты «Пятого канала» раскрыли подробности наследства, которое народный артист России Борис Невзоров завещал своим родственникам.

Стало известно о наследстве актера Бориса Невзорова
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

При жизни у мужчины была квартира в центре Москвы, которой он всегда гордился. Но во время развода с актрисой Аллой Пановой ему пришлось продать недвижимость и поделить деньги пополам с бывшей супругой.

Позже Невзоров купил дом в Подмосковье для своей последней избранницы Елены Хрипуновой, которая родила ему дочь в 2020 году. Официально брак с ней зарегистрирован не был.

В одном из последних интервью актер упомянул, что официальных наследников у него трое: сын Борис и дочки Полина и Настя. При этом мужчина не отрицал, что у него есть и другие дети от разных союзов.

На данный момент известно, что все имущество будет поделено между наследниками в соответствии с законом.

До этого мы рассказывали о причинах смерти актера.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители