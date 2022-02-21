Федункив вспомнила, как подралась с Сысоевой

"Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила".

После этого Федункив на год отстранили от работы в шоу Comedy Woman. Но, как заявляет сама артистка, она не жалеет о случившемся и сейчас бы поступила точно так же. А о работе в шоу Comedy Woman вспоминать не любит, говорит, что в коллективе она так и не смогла закрепиться: