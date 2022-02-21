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1 час назад

Федункив вспомнила, как подралась с Сысоевой

Стелла Шмель

Актриса Марина Федункив рассказала о драке с коллегой по проекту Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Федункив стала гостьей Youtube-шоу "Сама Меньшова", где вспомнила эту историю.

Федункив вспомнила, как подралась с Сысоевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Неприятный случай произошел в аэропорту ранним утром. По версии Федункив, Сысоева "послала ее", после чего актриса решила ответить, но пошла в бой с кулаками.

"Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила".

После этого Федункив на год отстранили от работы в шоу Comedy Woman. Но, как заявляет сама артистка, она не жалеет о случившемся и сейчас бы поступила точно так же. А о работе в шоу Comedy Woman вспоминать не любит, говорит, что в коллективе она так и не смогла закрепиться:

"Я люблю посплетничать, поржать, но там подковерные игры, выстраивается некая каста. Я вообще ни в какую не входила. Но кто у нас любит людей, которые говорят все как есть?".

Ранее мы писали, что Медведева призналась в зависти к актрисам Comedy Woman.

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