Как друг цесаревича стал любимым актером Леонида Гайдая

Этого актера в лицо наверняка знают все поклонники советского кино, а вот фамилию вспомнят вряд ли. На его счету более 80 ролей в кино, но главную ему удалось сыграть только в фильме "Спорт, спорт, спорт". Трагедии из этого актер никогда не делал и запомнился зрителям как непревзойденный мастер эпизода. Его жизнь сама была похожа на удивительный фильм, который наверняка понравился бы публике. История любимца Леонида Гайдая и друга цесаревича Алексея — в материале "Рамблера".

Родители появившегося на свет 3 февраля 1895 года мальчика хотели дать сыну имя Егор. Но во время крещения ребенка батюшка ошибся, назвав малыша Григорием. оговорка была записана, так Егор превратился в Григория.

В возрасте 5 лет Григорий Пиньковский был отправлен в школу юнг, где учился весьма прилежно, пел в хоре. За хорошую учебу и вокальные данные мальчика определили на летнюю службу на императорскую яхту “Штандарт”.

На яхте Григорий стал не только солистом хора, но и товарищем для игр цесаревича Алексея. Мальчики очень сдружились и были практически неразлучны целых два года. Артистичного мальчика полюбили и дочери царя и частенько упражнялись на нем в искусстве фотографии. Увы, когда к власти пришли большевики, большинство снимков актер был вынужден уничтожить. Впрочем, своей близости к царской семье артист никогда не скрывал, как никогда до этого не пользовался дружбой с наследником царя в личных целях.

Кадр из фильма "Спорт, спорт, спорт"

После списания на берег Григорий пытался искать себя в разных профессиях: был дирижером, обучал танцам, играл на скрипке. Но с каждым днем все больше мечтал стать артистом. Его мечта сбылась: он стал играть на сцене Красноармейского театра в Глазове, а потом его без экзаменов, по рекомендации Мейерхольда, приняли в ГИТИС. После окончания учебы актер много выступал в различных театрах и гастролировал не только по России, но и за рубежом.

Именно в те годы с именем актера вновь произошла путаница: Григория по ошибке назвали Георгий. Он не стал эту ошибку исправлять, а позже сменил еще и фамилию. Псевдоним “Светлани” он взял в честь появившейся на свет дочери, которую назвали Светланой.

Стоит отметить, что Светлана не была единственным ребенком артиста, но родной была одна. Дело в том, что супруга Георгия до знакомства с ним уже успела побывать замужем и родить троих детей. Актер не считал это помехой и, женившись, сразу превратился в многодетного отца. Но мечтал об общем ребенке и был счастлив, когда, наконец, на свет появилась их дочь.

Дебютировал в кино Георгий Светлани в 1941 году, в возрасте 46 лет, будучи уже знаменитым артистом эстрады. Начало съемок в первом для актера фильме “Дело Артамоновых” совпало с началом войны. Заканчивали картину уже в эвакуации.

Несмотря на то, что актер всегда играл лишь эпизодические роли, он из каждой мог сделать настоящий шедевр. Режиссеры с удовольствием приглашали Светлани в свои картины, особенно актера любил Леонид Гайдай, который буквально в каждом своем фильме старался выделить хотя бы маленький эпизод для Георгия Светлани.

Светлани снялся во множестве фильмов, среди которых “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, “Дайте жалобную книгу”, “Бриллиантовая рука”, “Три тополя на Плющихе” и других. Несмотря на то, что роли были эпизодическими, зрители актера помнили и любили.