Советские и российские актеры, которые прошли через войну

Многие актеры, фильмы с которыми традиционно показывают по телевидению в День защитника отечества, прошли через войну. Знаменитые люди знаю о ней не только по слухам. Боевые действия повлияли на их дальнейшую карьеру.

Фото: ProOren ProOren

О людях, которые показали смелость и отвагу не только в кинокартинах, но и в жизни сообщили «Народные Новости». Знаменитым артистам пришлось брать в руки оружие, вставать на защиту Родины.

Видео дня

Юрий Никулин

Пожалуй, самый известный из советских актеров-фронтовиков, это Юрий Никулин. Многие знакомы с фильмами, в которых он снимался. Это «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция Ы» и другие.

Юрий Никулин участвовал в Великой Отечественной войне, служил под Ленинградом в войсках зенитной артиллерии. Ему довелось вести огонь по прорывавшимся фашистским самолетам.

Юрий Никулин закончил службу в звании старшего сержанта. Его наградили медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Анатолий Папанов

Актер Анатолий Папанов ушел на фронт 22 июня 1941 года. Его направили на Западный фронт для оказания отпора немецким захватчикам в Харькове. Папанов командовал дивизией. Получил на войне ранение в ногу, которое стало причиной его инвалидности.

Когда война закончилась, Анатолий Папанов решил связать свою жизнь с кино. Он снялся в таких фильмах как «Живые и мертвые», «Белорусский вокзал». Актер удостоен звания «Народный артист СССР», Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и Государственной премии СССР (1989 — посмертно).

Евгений Сидихин

Актер Евгений Сидихин прошел войну в Афганистане. Его признали в армию в 1983 году. Тогда он был еще студентом актерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографа. Его отправили в военную часть Туркестанского военного округа в военную часть. Сидихин провел в городе Теджен один год. После его госпитализировали с тифом. Выздоровев, военнослужащий уволился в запас, продолжив актерскую карьеру.

Российский актер Евгений Сидихин снимался в фильмах и сериалах с 1989 года. Одна из последних картин, в которой он снимался - российский детективный телесериал, вышедший на экраны в 2020 году «Спасская». Актер сыграл в нем кандидата в депутаты Алексея Владимировича Кострова.

Алексей Балабанов

Алексей Балабанов - режиссер и актер. Он стал автором культовых картин «Брат», «Брат-2», «Жмурики» и «Груз-200». В картинах есть отсылки к войне, герои фильмов принимали участие в боевых действиях.