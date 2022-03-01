Что стало со звездой «31 июня»

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Фото: Кадр из фильма «31 июня» Кадр из фильма «31 июня»

В конце 1978 года на советские телеэкраны вышел музыкальный фильм «31 июня» с еще неизвестной актрисой Натальей Трубниковой в роли принцессы Мелисенты. На самом деле Трубникову сложно назвать актрисой — она профессиональная балерина, а роль принцессы стала единственной яркой в кинокарьере Натальи.

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О карьере актрисы Трубникова и не думала — с трех лет после увиденного выступления Майи Плисецкой Наталья грезила только балетом, так что после детского сада поступила в Московскую академию хореографии при Большом театре. Трудные годы учебы компенсировались гастролями по Европе, а по окончании училища в 1973 году Трубникова уже несколько лет танцевала на сцене Большого. Наталья надеялась и после экзаменов остаться в главном театре страны, но получила четверку и была определена в труппу МАМТ.

Впервые Трубникова снялась в кино у режиссера Марка Захарова, который позвал балерину поставить танцевальный номер Андрею Миронову для фильма «12 стульев». Тогда Наталья получила небольшую роль капитана корабля из фантазии Остапа Бендера и после не снималась в кино, пока в 1978 году режиссер Леонид Квинихидзе не решил снимать «31 июня».

По его задумке, главные роли в мюзикле должны были исполнить профессиональные танцоры — ими стали супруги Людмила Власова и Александр Годунов и сама Наталья Трубникова. Фильм с трудом пробился в прокат, а в следующем году Годунов попросил политического убежища, «31 июня» положили на полку, и Трубникова, как она себя называла, стала «актрисой кинопроб» — по негласному правилу танцоров балета редко утверждали даже на подходящие роли, потому что они попросту могли стать «невозвращенцами».

Только спустя 7 лет «31 июня» вернулся на экраны, и за это время Трубникова снялась в совсем небольших ролях в еще 4 фильмах, последним стал «Аляска Кид», вышедший в 1993 году.

Трубникова не расстраивалась неудачам на актерском поприще, а развивала балетную карьеру — в театре Наталья исполнила более 30 ведущих партий в спектаклях, а также окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа. Со своим мужем Анатолием Кулаковым балерина встретилась в театре и с тех пор счастлива замужем. Детей у пары нет.