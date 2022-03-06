Видео: что Патиссон выкрал со съемок «Сумерек»

Роль в саге «Сумерки» прославила Роберта Патиссона на весь мир, но со сборов первого фильма он получил лишь $300 тысяч. Сумма довольно маленькая при учете того, что фильм собрал $392 миллиона. Неудивительно, что актеру пришлось воровать.

Блогер @ersh.ova опубликовала в своем TicTok-аккаунте видео, в котором рассказала, что Патиссон серьезно обидел костюмеров первой части фильма. А все потому, что украл все костюмы, в которых снимался. Подписчики на эту новость отреагировали по-разному:

«А что там красть-то? Джинсы, пару рубашек и футболок? я понимаю, если бы это были какие-то исключительные вещи»

«Да он смелый мальчик»

«Я бы так же стырил! Костюмы шикарные»