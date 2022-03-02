В 1980 году кинолента «Москва слезам не верит» стала лидером проката в СССР. Фильм посмотрели около 90 миллионов зрителей. При этом мало кто заметил допущенные при съемках картины киноляпы.

Блогер @leno4kasevsk обнародовал ошибки в фильме, которые легко не заметить. Соответствующим роликом он поделился в своем TicTok-аккаунте.

Всего автор видео нашел три киноляпа в картине «Москва слезам не верит». Так, например, платок Веры Алентовой, исполнившей главную роль в киноленте, во время пикника таинственным образом менял свое положение.