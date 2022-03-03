Куда пропал комедийный актер Роб Шнайдер

Комедийный актер Роб Шнайдер был популярен в России в начале нулевых. Почему сейчас о нем практически ничего не слышно? Читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Мужчина по вызову 2" Кадр из фильма "Мужчина по вызову 2"

Карьера Роба Шнайдера началась на телевидении. Он готовил тексты для выступлений комикам, а также писал сценарии для популярного американского шоу Saturday Night Live. Кстати за кулисами SNL состоялось знакомство Адама Сэндлера, восходящей звезды комедии, и Шнайдера. Адам стал приглашать Роба работать вместе над скетчами для шоу. Амплуа Шнайдера в этих сценках, кажется, определило линию его будущей карьеры – он часто играл персонажей, которые всех раздражают.

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До главных ролей в кино Робу пришлось преодолеть довольно долгий путь, полный взлетов и падений. В 1992 году на экраны выходит продолжение приключений Кевина Маккаллистера. В картине “Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке” Шнайдер сыграл эпизодическую роль портье, но довольно заметную. И в 1993 году зритель вновь увидел актера в крупном проекте – фильме Марко Брамбиллы “Разрушитель”. И хотя имя Шнайдера даже в титрах не упоминалось, польза от участия в съемках для него все-таки была.

Одну из главных ролей в “Разрушителе” сыграл Сильвестр Сталлоне. Герой боевиков мечтал снять фильм по комиксам, чтобы показать всему миру, как на самом деле нужно делать экранизации. Его выбор пал на “Судью Дредда”. Сталлоне попытался собрать звездный каст, но коллеги отказались участвовать в сомнительном проекте. Тогда он и вспомнил о Шнайдере. Тот согласился без вопросов на роль второго плана. Робу даже позволили импровизировать на площадке. К сожалению, фильм провалился в прокате. Но Шнайдера стали чаще приглашать на кастинги, пусть и на роли второго и третьего плана. Устав от них, актер ушел на телевидение.

Ненадолго вернуться в кино Шнайдера сподвигло предложение сняться в комедии “Маменькин сыночек” Адама Сэндлера, “Коварном плане Сюзан” Джона Лэндиса и “Взрывателе” Цуя Харка. Фильм Лэндиса так и не попал в прокат, а сразу вышел на носителях. Боевик Харка с участием Жана-Клода Ванн Дамма провалился. И только Сэндлер остался в плюсе и продолжил сотрудничество с Робом Шнайдером. Уже в 1999-м выходит комедия “Большой папа”, в которой актеру досталась солидная роль.

В том же году зрители увидели “Мужчину по вызову” – первый фильм, полностью спродюсированный компанией Адама Сэндлера. Изначально сценарий писали с учетом того, что именно он сыграет главную роль. Однако Сэндлер был не готов сниматься в этом проекте. Он передал роль Робу Шнайдеру. Первая главная роль в карьере актера стала прорывной. Комедийный талант Шнайдера наконец-то заметили, его гонорары выросли. И, например, за фильм “Животное” (2001) он получил рекордный для него миллион долларов.

Однако главные роли в других фильмах больше не приносили такого успеха. Плюс к Шнайдеру прицепилась “Золотая малина” – практически каждое появление актера в кино отмечалось этой антинаградой. Даже продолжение комедии “Мужчина по вызову”, вышедшее в 2005 году, хотя и окупилось в прокате, но успешным проектом не стало.

Негативно на карьеру актера повлияла попытка защитить себя и свои фильмы в прессе. Однажды критик одной из наиболее авторитетных газет США Los Angeles Times написал в своей колонке, что у Шнайдера нет приличных наград лишь потому, что никто не придумал премии за самую пошлую шутку, сказанную третьесортным комиком. Роб в ответ назвал его третьесортным журналистом. Тогда за критика вступился Роджер Эберт – именитый критик, лауреат Пулитцеровской премии и обладатель собственной звезды на Аллее славы. Шнайдера стали травить в прессе.

В 2007 году на экранах появилась первая режиссерская работа Шнайдера “Большой Стэн”. Несмотря на нигилизм критиков она считалась вполне удачной. Однако после этого фильма Шнайдера больше на главные роли не приглашали. С тех пор актер редко появлялся в проектах давнего друга Адама Сэндлера.

А в 2011 году Шнайдера похоронили. Буквально. Кто-то пустил утку, что актер умер. К тому времени Роб занимался стендапом. Новость опровергли, актер был в шоке.

В 2012 Шнайдер попытался вернуться на телевидение с сериалом о самом себе. Но проект закрыли из-за низких рейтингов после первого сезона.