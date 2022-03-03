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2 часа назад

Как звезда “Бедной Насти” попала в Книгу рекордов Гиннесса

New Magazine

Эту актрису зрители знают по сериалу “Бедная Настя”. В нем Марина предстала в образе обольстительной польской фрейлины Ольги Калиновской. Затем были сериалы “Хозяйка тайги”, “Маргоша”.

Как звезда “Бедной Насти” попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: New MagazineNew Magazine

Но известной всему миру Марина Казанкова стала вовсе не благодаря актерскому мастерству. Ее отец Павел Казанков – военный лётчик и многократный чемпион России по фридайвингу. С детства он привил дочери интерес к спорту. В 8-летнем возрасте она спокойна проплывала 75 метров на одном дыхании.

Всю юность актриса провела в Италии, где работала в качестве модели. Однако высшее образование получила в России, окончив ВГИК.

В 2004 году Марина Казанкова выиграла чемпионат мира, а в 2018 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она исполнила сложный акробатический танец под водой длительностью более трех минут.

Сегодня звезда “Бедной Настя” очень изменилась, она живет постоянно в Риме с папой и дочкой. О ее личной жизни ничего не известно. Часто прилетает на съемки в Россию. В Москве актриса проводит семинары и обучает технике задержки дыхания под водой.

Актеры,Марина Казанкова,
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