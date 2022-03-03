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1 час назад

Умер актер сериала "Тайны следствия" Сергей Дьячков

Мария Иглина

Стало известно о смерти Сергея Дьячкова, актера кино, театра и дубляжа. Ему было 50 лет. О смерти актера написала в социальных сетях его сестра Елена. Позже информацию опубликовали друзья и коллеги по театру.

Умер актер сериала "Тайны следствия" Сергей Дьячков
Фото: Кадр из сериала "Морские дьяволы. Смерч-2"Кадр из сериала "Морские дьяволы. Смерч-2"

По предварительным данным, сердце Дьячкова не выдержало осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Места и дата похорон пока неизвестны, о них будет сказано позднее.

Сергей Дьячков известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Тайны следствия", "Бандитский Петербург", "Морской узел" и "Убойная сила". Кроме этого, актер озвучивал Джонни Деппа в третьей части "Пиратов Карибского моря" и Тимона в фильме "Король Лев".

Ранее стало известно о смерти актера из "Бригады" Андрея Нагорнова.

Актеры,Король Лев,Андрей Нагорнов,Сергей Дьячков,
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