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3 часа назад

Клиника и Райан Гослинг: 4 интересных факта о Еве Мендес

Мария Иглина

Пятого марта американской актрисе Еве Мендес исполняется 48 лет. Звезду многие знают по ролям в фильмах "Место под соснами", "Прошлой ночью в Нью-Йорке", "Метод Хитча" и сериалу "Скорая помощь". "Рамблер" решил рассказать несколько фактов об актрисе, которых вы, возможно, не знали.

1/8 Пятого марта американской актрисе Еве Мендес исполняется 48 лет.
Фото: globallookpress.com
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2/8 В детстве Ева совершенно не мечтала стать актрисой, более того — Мендес думала стать монахиней.
Фото: legion-media.ru
3/8 Звезда не любит изнуряющих тренировок, поэтому отдает предпочтение пешим прогулкам и езде на велосипеде.
Фото: legion-media.ru
4/8 Актриса поддерживает организацию РЕТА, которая ведет борьбу за права животных.
Фото: legion-media.ru
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5/8 Впервые пара появилась на красной ковровой дорожке во время продвижения совместного фильма "Место под соснами".
Фото: Кадр из фильма «Место под соснами»
6/8 
7/8 В 2008 году журналистам стало известно, что Ева Мендес провела несколько недель в учреждении под названием Cirque Lodge.
Фото: @evamendes/legion-media.ru
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8/8 Пара уже вместе более 10 лет, у них двое детей, но официально свои отношения Ева и Райан еще не узаконили.
Фото: globallookpress.com

Дизайнер интерьеров

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В детстве Ева совершенно не мечтала стать актрисой, более того — Мендес думала стать монахиней. Однако в школьном возрасте у девушки появилась новая профессия мечты — дизайнер интерьеров. И после получения общего образования, Ева поступила в Калифорнийский университет на этот профиль. Однако его Мендес так и не смогла окончить, поскольку ей поступило предложение, от которого она не смогла отказаться — стать актрисой.

Секрет привлекательности

Многие удивляются, как Еве Мендес удается сохранять свою привлекательность. В одном из своих интервью актриса поделилась секретом. Звезда не любит изнуряющих тренировок, поэтому отдает предпочтение пешим прогулкам и езде на велосипеде. Кроме этого, Ева — вегетарианка по этическим соображениям. Актриса поддерживает организацию РЕТА, которая ведет борьбу за права животных. При всем этом Мендес обожает сладости, в особенности шоколад, однако она старается ограничивать себя в углеводах.

"Личные вопросы"

В 2008 году журналистам стало известно, что Ева Мендес провела несколько недель в учреждении под названием Cirque Lodge. Как заявлял представитель актрисы, девушка туда отправилась для решения "личных вопросов". Позже выяснилось, что это некоммерческое учреждение специализируется на лечении зависимых от алкоголя и запрещенных веществ.

Райан Гослинг

За свою жизнь у Евы Мендес были романы со многими желанными голливудскими актерами, среди которых Мэтт Деймон, Николас Кейдж, Хоакин Феникс. Но заполучить сердце Мендес удалось лишь Райану Гослингу. Впервые пара появилась на красной ковровой дорожке во время продвижения совместного фильма "Место под соснами". И с тех пор они стали неразлучны. Пара уже вместе более 10 лет, у них двое детей, но официально свои отношения Ева и Райан еще не узаконили.

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