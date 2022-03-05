Клиника и Райан Гослинг: 4 интересных факта о Еве Мендес

Пятого марта американской актрисе Еве Мендес исполняется 48 лет. Звезду многие знают по ролям в фильмах "Место под соснами", "Прошлой ночью в Нью-Йорке", "Метод Хитча" и сериалу "Скорая помощь". "Рамблер" решил рассказать несколько фактов об актрисе, которых вы, возможно, не знали.

Дизайнер интерьеров

Видео дня

В детстве Ева совершенно не мечтала стать актрисой, более того — Мендес думала стать монахиней. Однако в школьном возрасте у девушки появилась новая профессия мечты — дизайнер интерьеров. И после получения общего образования, Ева поступила в Калифорнийский университет на этот профиль. Однако его Мендес так и не смогла окончить, поскольку ей поступило предложение, от которого она не смогла отказаться — стать актрисой.

Секрет привлекательности

Многие удивляются, как Еве Мендес удается сохранять свою привлекательность. В одном из своих интервью актриса поделилась секретом. Звезда не любит изнуряющих тренировок, поэтому отдает предпочтение пешим прогулкам и езде на велосипеде. Кроме этого, Ева — вегетарианка по этическим соображениям. Актриса поддерживает организацию РЕТА, которая ведет борьбу за права животных. При всем этом Мендес обожает сладости, в особенности шоколад, однако она старается ограничивать себя в углеводах.

"Личные вопросы"

В 2008 году журналистам стало известно, что Ева Мендес провела несколько недель в учреждении под названием Cirque Lodge. Как заявлял представитель актрисы, девушка туда отправилась для решения "личных вопросов". Позже выяснилось, что это некоммерческое учреждение специализируется на лечении зависимых от алкоголя и запрещенных веществ.

Райан Гослинг