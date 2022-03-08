Как сложилась судьба «Львеночка» Леонидаса из сериала «Клон»

Бизнесмен Леонидас пережил в сериале «Клон» потерю жены и любимого сына. Актеру Режинальду Фария удалось безупречно передать эти эмоции. Однако за рубежом он был популярен еще до выхода популярного сериала. Карьера актера началась еще в 50-е годы. Но сниматься в сериалах он начал намного позже. Зрители знают его по роли в кинопроекте «Живая вода». Сейчас Режинльду 84 года, и он до сих пор ведет активный образ жизни.

В 2015 году актер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за этого он был вынужден на время приостановить творческую карьеру. Но позже звезда вернулся на экраны.

За спиной Фария несколько романов. От первой супруги у него есть двое сыновей, которые тоже работают в киноиндустрии. Также у актера есть внебрачный сын. Со второй женой Ванией Дото Реджиналду до сих пор счастлив в браке. Несмотря на отсутствие общих наследников, пара души не чает друг в друге.

Сейчас Фария активно ведет личный блог, в котором делится моментами из жизни с подписчиками. Внешне он не сильно изменился: в актере все еще можно узнать того самого «львеночка».