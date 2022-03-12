Сколько зарабатывает Антон Лапенко

Антон Лапенко прославился благодаря юмористическим видео о 90-х на YouTube. Сколько зарабатывает актер - в материале "Рамблера".

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Свою карьеру Лапенко начинал с зарплаты в 6500 рублей, которую получал в театре. Как он рассказал в интервью Юрию Дудю, за эпизодические роли в кино он получал около 10 тысяч рублей. Так, например, он сыграл разносчика пиццы в "Погоне за тенью", курьера в "Топтунах", таксиста в "Мент в законе-9".

В Instagram и на YouTube начала расти популярность актера. Однако он никак это не монетизировал. В 2018 году его друг Эдуард Оганесян, с которым Лапенко учился во ВГИКе, позвал его сниматься в сериал "Чики". В пилотной серии актер снялся бесплатно.

Параллельно Лапенко играл в "Электротеатре" за 50 тысяч рублей в месяц и получал по 30 000-50 000 рублей за смену на съемках фильмов и сериалов.

В декабре 2019 года на YouTube вышел сериал актера "Внутри Лапенко". В проект было вложено примерно 3,5 миллиона рублей. Однако к Лапенко пришли крупные рекламодатели. Сумма контрактов неизвестна. Как сообщает Forbes, ссылаясь на свой источник, выручка за первый сезон составила примерно шесть миллионов рублей. Согласно подсчетам издания, в 2020 году доход Лапенко со всех рекламных контрактов с января по конец октября мог составить 107,2 миллиона рублей.