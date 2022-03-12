Алек Болдуин подал иск против продюсеров "Ржавчины"

В поданном иске Болдуин отмечает, что взял на себя инициативу и пытался договориться с семьей погибшей коллеги, чтобы ее родственникам (мужу и сыну) была выплачена компенсация. Актер особо подчеркнул, что в его обязанности не входило отвечать за надежность огнестрельного оружия, а также отметил, что он не занимался подбором сотрудников, которые должны были обеспечивать безопасность членов съемочной группы.