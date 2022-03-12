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1 час назад

Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Ржавчина"

Мария Кимакович

Во время работы над картиной трагически погибла оператор Галина Хатчинс.

Алек Болдуин подал иск против продюсеров "Ржавчины"
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Актер, в руках которого был злополучный пистолет, намерен полностью себя оправдать, пишет Los Angeles Times.

В поданном иске Болдуин отмечает, что взял на себя инициативу и пытался договориться с семьей погибшей коллеги, чтобы ее родственникам (мужу и сыну) была выплачена компенсация. Актер особо подчеркнул, что в его обязанности не входило отвечать за надежность огнестрельного оружия, а также отметил, что он не занимался подбором сотрудников, которые должны были обеспечивать безопасность членов съемочной группы.

Болдуин заявил, что не несет ответственности за гибель оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке и намерен с себя эту ответственность снять, а также покрыть свои судебные издержки.

Ранее семья погибшей на съемках "Ржавчины" подала в суд на Болдуина.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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