Семья погибшей на съемках "Ржавчины" подала в суд на Болдуина

Семья Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма "Ржавчина", подала в суд на актера Алека Болдуина и других участников съемочной группы. Об этом сообщает Reuters.

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В иске утверждается, что актер и и другие прогнозировали стандартные правила безопасности, которые используются на съемочных площадках при сценах с оружием.

"В иске фигурируют имена Алека Болдуина и других лиц, ответственных за безопасность на съемочной площадке, чье безрассудное поведение и сокращение расходов привели к бессмысленной и трагической смерти Халины Хатчинс", — заявил адвокат семьи Брайан Пэниш.