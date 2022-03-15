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1 час назад

Сандра Буллок уходит из кино

Стелла Шмель

Знаменитая американская актриса Сандра Буллок временно уходит из кино. Об этом она рассказала в интервью изданию ET Canada.

Сандра Буллок уходит из кино
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Буллок заявила, что ей необходим перерыв в актерской карьере. Потому что в настоящее время она хочет полностью посвятить себя семье и детям.

Актриса отметила, что хочет заниматься тем, что делает ее счастливой, поэтому ей крайне важно сосредоточиться на воспитании 12-летнего сына Луи и 10-летней дочери Лейлы.

В 2015 году актриса раскрыла, что удочерила девочку из детского дома. Луи также является усыновленным ребенком.

"Моя семья смешанная, пестрая, безумная, любящая и понимающая. Это и называется семьей",

- подчеркнула она.

Ранее мы писали про актеров, которые живут с неизлечимыми заболеваниями.

Актеры,Сандра Буллок,
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