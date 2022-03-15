Сандра Буллок уходит из кино

Знаменитая американская актриса Сандра Буллок временно уходит из кино. Об этом она рассказала в интервью изданию ET Canada.

Буллок заявила, что ей необходим перерыв в актерской карьере. Потому что в настоящее время она хочет полностью посвятить себя семье и детям.

Актриса отметила, что хочет заниматься тем, что делает ее счастливой, поэтому ей крайне важно сосредоточиться на воспитании 12-летнего сына Луи и 10-летней дочери Лейлы.

В 2015 году актриса раскрыла, что удочерила девочку из детского дома. Луи также является усыновленным ребенком.

"Моя семья смешанная, пестрая, безумная, любящая и понимающая. Это и называется семьей",

- подчеркнула она.