"Пэтси": что известно об "Оскаре" для животных

Конкурс был учрежден в 1939 году Гуманистической ассоциацией Америки. Такой премией долгое время награждали лучших кинозвезд среди животных. "Рамблер" расскажет, что известно об "Оскаре" для животных.

Фото: Los Angeles Public Library Photo Collection Los Angeles Public Library Photo Collection

История премии началась с трагических событий на съемочных площадках. Так, однажды съемочная группа убила леопарда, который напал на актеров, а спустя некоторое время при случайных обстоятельствах погибла лошадь. Все эти события привлекли внимание членов ассоциации. С тех самых пор они наблюдают за тем, чтобы во время съемок с животным обращались гуманно.

Los Angeles Public Library Photo Collection

Название премии представляет собой аббревиатуру PATSY (Picture Animal Top Star of the Year — Лучшая звезда года в мире животных). Первым, кто был удостоен награды, стал мул Фрэнсис, дважды победителем становился поросенок Арнольд, герой комедии "Зеленые просторы". Также премии был удостоен рыжий кот Оранджи за свою самую первую роль в кино и многие другие. Однако большинство наград все же осталось за представителям собачьих. Стоит отметить, что премией награждали не только животных, но и их двуногих наставников. Обладателем более 40 статуэток стал дрессировщик Фрэнк Инн.