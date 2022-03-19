Звезда сериала “Говорящая с призраками”, комедии “Сердцеедки” и хоррора “Я знаю, что вы сделали прошлым летом” давно не появляется на публике. Куда пропала Дженнифер Лав Хьюитт – читайте в новом материале “Рамблера”.

О точеной фигуре “как у Дженнифер” мечтала едва ли не каждая женщина нулевых. У актрисы при небольшом росте (158 см) была восхитительная тонкая талия, пышная грудь и красивые бедра. Помешала ли яркая внешность выйти за рамки амплуа легкомысленной красотки – вопрос достойный. Но как бы то ни было, на протяжении нескольких лет Дженнифер Лав Хьюитт получала лишь однотипные роли.

После успеха мистического сериала “Говорящая с призраками” имя этой актрисы стало мелькать на киноафишах все реже. Дженнифер переключилась на телепроекты и дубляж. В 2010 году популярность актрисы вновь возросла с ее участием в сериале “Список клиентов”. Однако спустя каких-то два сезона проект встал не бесконечную паузу. И причиной тому были не только невысокие рейтинги шоу.

В Голливуде давно ходили слухи об эгоизме Дженнифер Лав Хьюитт и ее заносчивости. В конце концов, чрезмерная уверенность в себе сыграла с актрисой злую шутку. Когда Дженнифер забеременела, то захотела, чтобы и ее героиня “Списка клиентов” тоже оказалась в интересном положении. Авторы сценария пошли навстречу. Тогда актриса стала настаивать на том, чтобы ее бойфренд Брайан Хэллисей сыграл отца ребенка. На это продюсеры шоу уже пойти не могли. Проект закрыли. Дженнифер переключилась на семейную жизнь.

В начале 2015 года звездная пара объявила о том, что в их семье вновь случится пополнение. При этом актриса обещала вернуться к работе через год-два. Но триумфального возвращения не случилось. В 2018 году Дженнифер сообщила своим фанатам, что ее снова можно будет увидеть на телеэкранах – во втором сезоне сериала “911 служба спасения”. Поклонники обрадовались. Однако они не ожидали увидеть, как сильно изменилась актриса после родов.

Увидев репортажи одного из мероприятий, актриса бросилась оправдываться перед фанатами за собственный внешний вид.

В сентябре 2021 года на свет появился третий ребенок Дженнифер. Сейчас актрисе 43 года. На снимках папарацци видно, что теперь Дженнифер выбирает более комфортный и расслабленный стиль.