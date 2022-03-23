Актер Гоша Куценко рассказал, что уже несколько лет пытается погасить многомиллионный долг и назвал его сумму. Об этом сообщает "Пятый канал".

"Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать"

Куценко пожаловался на то, что ему нужно работать для того, чтобы отдать долг. Его сумма составляет 24 миллиона рублей. Актер рассказал, что вынужден работать по 20 часов в сутки и не высыпается из-за этого.

Дело в том, что в 2006 году Куценко выступил продюсером фильма "Дикари". Для съемок он взял деньги в долг и заложил свой загородный дом. Он отметил, что только на рекламу картины ушло больше миллиона долларов. Однако кассовые сборы оказались небольшими и фильм стал убыточным. В итоге Куценко смог выкупить дом, а оставшуюся часть долга отдает до сих пор.