Куда пропала звезда «Зимнего вечера в Гаграх»

Светлану Аманову по праву считали одной из самых многообещающих актрис, однако карьера советской звезды неожиданно приостановилась на полпути. Разбираемся, чем живет актриса сегодня.

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Стать актрисой Аманова захотела еще в детстве, поэтому сразу же после школы решила поступать в театральное училище. Дебютной работой Светланы в кино стал фильм «С вечера до полудня», в котором актрисе удалось сыграть, будучи еще студенткой. А уже через год Светлана исполнила главную роль в мелодраме «Путешествие будет приятным», исполнив роль наивно влюбленной девушки Люды.

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Сразу после окончания Щепкинского училища, актриса попала в труппу Малого театра, в котором играет до сих пор. На многие годы это место стало для Амановой укрытием от кинематографа, которого она так старательно избегала.

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Популярность пришла к Амановой после выхода на экраны культовой киноленты «Спортлото-82», в котором актриса исполнила роль Танечки Пеговой. Эта приключенческая комедия превратила Светлану в одну из самых любимых актрис советского периода. Фильм Гайдая стал для Амановой лотерейным билетом с исключительным правом выигрыша. После кинопремьеры карьера Светланы пошла в гору: ее звали на всевозможные интервью, ей давали лучшие роли в Малом театре. Однако это не помешало актрисе на три года пропасть из поля зрения советских кинозрителей. Светлана засела в подполье и забыла о кинематографе. Актриса полностью посвятила себя театру.

В 1985 году Светлана Аманова появилась в фильме Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх». Светлана предстала перед зрителями в образе Алены, дочери Беглова. Далее последовали роли в драме «Накануне», фильме «Ричард Львиное сердце» и мелодраме «Барыня-крестьянка». Известно, что позднее Леонид Гайдай предлагал Амановой роли в двух своих работах: в фильмах «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода…». Однако ни в одной из них актриса не была задействована.

Также Аманова сыграла иностранку в фильме Михаила Кокшенова «Русский бизнес». Прочитав сценарий первый раз, актриса поняла, что не видит себя в этой картине. Для нее работа Кокшенова была чуждой. Однако режиссер все-таки уговорил актрису сняться в одном из эпизодов фильма. Во время съемок Аманова старалась быть незаметной: она носила темные очки. Светлана не хотела, чтобы зрители узнали в ней звезду картины «Спортлото-82».

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Светлана Аманова никогда не любила выворачивать наизнанку свою личную жизнь. Долгое время в стенах Малого театра ходили слухи о ее романе с Виталием Соломиным. Актеры старались резко опровергать эту информацию, так как Виталий был женат. Супруга Соломина знала о романе своего мужа с Амановой, но на развод не решалась. До романа с Соломиным актриса была замужем за журналистом Павлом Гусевым. Однако вскоре развелась. У супругов есть общая дочь.

Сейчас актриса редко снимается в кино. Аманову преимущественно можно увидеть в сериалах. Так, в 2010 году актриса снялась в продолжении «Маргоши», сыграв роль матери главного героя. А в 2017 году ее можно было заметить в проекте «Анна Каренина» с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым.