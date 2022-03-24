Болдуин возвращается в кино после трагедии на съемках

Актер Алек Болдуин вернется в кино. Всего спустя пять месячцев после трагического случая на съемочной площадке картины "Ржавчина" Болдуин заявил, что возобновляет работу в кино.

Напомним, во время съемок одной из сцен, где был задействован актер, он подстрелил двух человек: режиссера Джоэла Соуза и оператора Халину Хатчинс.

Несмотря на то, что пистолет был быть заряжен холостыми патронами, в нем оказался боевой патрон.

После всех разбирательств, актер готов вернуться к кинокарьере, пишет Variety.

Алек Болдуин сыграет в двух итальянских рождественских картинах вместе со своим братом Уильямом в семейных игровых комедиях Kid Santa и Billie’s Magic World.