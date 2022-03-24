Пострадавшая при пожаре Воронкова вернулась на сцену

Актриса Театра им. Пушкина Вера Воронкова , в январе этого года попавшая в больницу после пожара, вернется на родную сцену, передает журнал "Театр".

29 марта Воронкова сыграет в спектакле "Обычный конец света" Данила Чащина. 31 марта и 1 апреля актрису можно будет увидеть в постановке "Швейцария", где она появится вместе с Федором Левиным. В репертуар Воронковой также входят спектакли Юрия Бутусова "Добрый человек из Сезуана" и "Барабаны в ночи" – и "Вишневый сад" Владимира Мирзоева.