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1 час назад

Пострадавшая при пожаре актриса Воронкова вернулась на сцену

Газета.RuГазета.Ru

Актриса Театра им. Пушкина Вера Воронкова, в январе этого года попавшая в больницу после пожара, вернется на родную сцену, передает журнал "Театр".

Пострадавшая при пожаре Воронкова вернулась на сцену
Фото: Газета.RuГазета.Ru

29 марта Воронкова сыграет в спектакле "Обычный конец света" Данила Чащина. 31 марта и 1 апреля актрису можно будет увидеть в постановке "Швейцария", где она появится вместе с Федором Левиным. В репертуар Воронковой также входят спектакли Юрия Бутусова "Добрый человек из Сезуана" и "Барабаны в ночи" – и "Вишневый сад" Владимира Мирзоева.

В ночь на 19 января в квартире Веры Воронковой загорелась елка. В результате актриса получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей.

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Актеры,Вера Воронкова,Юрий Бутусов,Владимир Мирзоев,
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