Актриса рассказала о реакции на звонящий в зале телефон

Другое дело, если это, например, комедия, где, по замыслу режиссёра, ты имеешь право общаться со зрительным залом и посылать, как мы говорим, «апарты», то есть реплики, в зрительный зал. Здесь даже можно сымпровизировать и акцентировать внимание на этой ситуации таким образом, что зритель неудобно себя почувствует», — рассказала артистка.