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2 часа назад

Актриса рассказала о реакции на звонящий в зале телефон

Диана Товсепова

Артистка театра рассказала, как актеры реагируют, на телефонные звонки, раздавшиеся во время спектакля в зрительном зале.

Актриса рассказала о реакции на звонящий в зале телефон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Об этом рассказала актриса Тамбовского драматического театра, дипломант и лауреат всероссийских театральных фестивалей Ольга Сирото в беседе с «Тамбовским курьером».

«Это самая болезненная проблема любого театра в современном мире. На самом деле никаких мыслей в этот момент может не возникнуть, потому что внимание актёра сосредоточено только на партнёре и ситуации на сцене. Особенно если она требует эмоционального включения.

Другое дело, если это, например, комедия, где, по замыслу режиссёра, ты имеешь право общаться со зрительным залом и посылать, как мы говорим, «апарты», то есть реплики, в зрительный зал. Здесь даже можно сымпровизировать и акцентировать внимание на этой ситуации таким образом, что зритель неудобно себя почувствует», — рассказала артистка.

По ее мнению, не стоит вступать в конфликт со зрителями из-за этого. Хоть такая ситуация и нежелательна, но не катастрофична.

Ранее мы писали о том, что рассказала о своей карьере актриса Олеся Железняк.

Актеры,Олеся Железняк,
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