Елена Захарова: «Я столкнулась с невероятным количеством подлости в актерской профессии»

Казалось, 46-летняя звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова только четыре года назад обрела семейное счастье: тогда она вышла замуж во второй раз и родила вторую дочь. Первая наследница Елены умерла в восьмимесячном возрасте от острой вирусной инфекции. Актриса московского Театра Луны долго не могла прийти в себя после трагедии...

Фото: Legion-media.ru Legion-media.ru

— Елена, в марте ваш родной Театр Луны отметил 25-летие спектакля «Ночь нежна»…

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— С этим спектаклем мы объездили всю Россию и всю Европу. Очень весело проводили время, много фантазировали. Розмари — самая близкая для меня героиня. Я с ней взрослею, мудрею, в чем-то разочаровываюсь.

— Какая черта присуща вам и Розмари?

— Легкость и влюбленность в жизнь, в кино, в людей.

— Разве вы влюбчивая?

— Раньше была ужасно влюбчивая, сейчас гораздо меньше. Жизнь научила и оглядываться, и думать.

— Как отличить любовь от влюбленности?

— Единственный критерий — время.

— Ваши поклонники интересуются: замужем ли сейчас их любимица?

— Нет, но у меня есть дочь.

— Худрук Театра Луны Сергей Проханов с сожалением говорил, что в театре маленькие зарплаты, и он боится, что вы уйдете. Значит, деньги для вас не так и важны?

— Действительно, в театре больше 20 тысяч рублей никогда не получала. Но моя трудовая книжка еще с института лежит там. Хотя деньги для меня важны, но не все я делаю ради заработка. Например, у меня есть поэтические проекты — ради удовольствия.

— У вас репутация интеллигентного, мягкого, скромного человека. Не мешают ли эти качества?

— Очень мешают. Никогда не было желания идти по головам, любой ценой получать роли или вступать в какие-то отношения с режиссерами. Я столкнулась с невероятным количеством подлости в актерской профессии. В лицо улыбаются, а как только отворачиваешься, плетут интриги. Но я рада, что интеллигентная и воспитанная.

— В театре «Школа современной пьесы» вы с Маратом Башаровым играли любовную пару в спектакле «Непьеса для двоих». Имеют ли для вас значение моральные качества партнера?

— Этот спектакль уже снят с репертуара. Про Марата комментировать ничего не буду — пусть все, что он сделал или не сделал, остается на его совести,

— Елена, любите ли вы красиво одеваться?