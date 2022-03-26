Монастырь и трагедия: что стало со звездой «Александровского сада» Дмитрием Жулиным

Страна узнала Дмитрия Жулина благодаря роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад». Природа наделила актера выдающимися внешними данными и несомненным талантом. Но жизнь сложилась так, что реализовать себя в театре и кино артист успел очень мало. На каком-то этапе он вообще решил отказаться от карьеры и пойти по духовному пути. Потом передумал, захотел вернуться, но вскоре нелепо погиб в ДТП.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Дмитрию повезло родиться в Москве, его семья, однако, к искусству ни малейшего отношения не имела. Мальчик появился на свет 27 июня 1977 года. Как это часто бывает, все решил театральный кружок, куда привела Жулина судьба. Он отважился ступить на актерскую стезю — учился в Высшем театральном училище им. Щепкина на курсе у Юрия Соломина.

Видео дня

На сцену Малого театра Дмитрий начал выходить еще в студенческие годы, а после получения диплома был принят в состав труппы. В общей сложности прослужил в Малом восемь лет. Исполнил роли в постановке «Лес» по Островскому, чеховских «Трех сестрах», в «Усилиях любви» по пьесе Шекспира. Молодого актера отличали прекрасный голос, яркий темперамент и, что не менее важно, поразительная работоспособность. А еще окружающие отзывались о нем как о потрясающе светлом человеке, который щедро дарил этот свет другим.

В кино Жулин дебютировал в 2002-м. Он сыграл всего лишь эпизод в комедии «Деньги» Ивана Дыховичного, зато получил опыт работы в новаторских условиях. Каждая серия фильма оперативно выходила в эфир сразу же после создания. И актерская команда подобралась отличная — Андрей Краско, Нонна Гришаева, Евгений Гришковец. Всего через три года Дмитрий уже снимался в одной из центральных ролей в сериале «Александровский сад», в котором переплелись черты мелодрамы, детектива, шпионского и военного фильма.

В 2009-м Жулин находился на пике актерской карьеры. В этот момент он не просто удивил, а скорее даже поразил окружающих. Завершились съемки уже третьего по счету сезона «Александровского сада», успех проекта был невероятным. Тут Жулин и сообщил, что дальше по жизни намерен идти духовным путем. Актер побывал на Валааме, принял решение остаться там послушником в мужском монастыре.

«Таких актеров по пальцам пересчитать. Он очень интеллигентный. Мы тогда все удивились, что он на Валааме. Он говорил, что не может работать в профессии, где надо расталкивать себе подобных. Поэтому он сбежал», — рассказывал как-то в программе «Ты не поверишь!» на НТВ режиссер «Александровского сада», известный теледеятель Алексей Пиманов.

И все-таки Жулин еще снялся в кино. К 2014 году он задумался о возвращении в профессию. Общение с друзьями и коллегами возобновил и того раньше.

«Пришел такой замороженный через три года. Мы пошли в ресторан. Он стал потихоньку оттаивать», — вспоминал Алексей Пиманов.

После своего решения сначала расстаться, а потом возобновить отношения с кинематографом, Дмитрий сыграл только в трех фильмах. А всего в его фильмографии 13 картин. 21 сентября 2020 года Жулин трагически погиб. Актеру было всего 43.

«Как это могло произойти, я не понимаю. Это невероятная беда. Что произошло на дороге? Был день, светло», — с горечью изумлялся Алексей Пиманов, который считал покойного артиста своим другом.