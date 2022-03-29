Повторил ли Александр Фатюшин судьбу своего персонажа

Большинство зрителей помнят Александра Фатюшина по фильму «Москва слезам не верит», в котором тот сыграл неудачника Гурина. Некоторые считают, что актер повторил судьбу своего героя.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Александр Фатюшин умер много лет назад. 29 марта ему мог бы исполниться 71 год. Он был талантливым актером, но на заре карьеры позиции актера на подмостках театра ослабли. Почему так случилось?

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Известность артисту принесла роль в «Весеннем призыве», в котором он сыграл сержанта Карпенко. Фатюшину легко доставались главные роли во многих фильмах, однако зрителю полюбились второстепенные персонажи в его исполнении. Так, например, многие помнят Александра по роли хоккеиста Гурина. По сюжету фильма спортсмен спился, потерял любимую женщину и любовь поклонников.

В 2000-х Фатюшин ударился в театр. После смены худрука у актера начались проблемы с работой, сообщает StarНit. Новый руководитель задвинул Фатюшина на задворки и не давал ему значимых ролей.

Вдова Александра вспоминает то время с грустью:

«Поступки, которые совершались худруком в адрес мужа, были, по сути, плевками. Например, накануне 50-летия к мужу подошел наш директор Михаил Зайцев улыбаясь: «Сашенька, у меня на столе лежат документы, тебе присваивают звание народного артиста, Леночке — заслуженную, поздравляю!» Саша никогда не рвал когти и не рыл землю ради этого, умоляю! Ему сказали — ему приятно. Но вот наступает юбилей — тишина. Через пару недель эти самые звания получают другие люди. Фатюшин — мимо. Сейчас не имеет значения. Но тогда было больно».

Личная жизнь актера была не менее интересной, чем профессиональная. На протяжении 15 лет Фатюшин состоял в тайных отношениях с замужней Ириной Калиновской. Некоторые актрисы жалели Александра и предлагали ему скрасить его одиночество, помочь забыть Ирину. Елена Мольченко в этих интригах участия не принимала, однако, замуж артист позвал именно ее.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Мольченко смущали толпы поклонниц кавалера. Она вспоминает, как находила женские вещи в его квартире, как под их дверью стояли незнакомые девушки и просили о разговоре. «Потом в трубке периодически раздавались женские голоса, кто-то звонил в дверь. Но все это было неважно. Мы сразу же договорились на берегу: "У меня до тебя никого не было, и у тебя до меня..."» — объяснила Елена.

Брачный союз звезд омрачали болезни Александра. Мало кто знал, но он мучился от экземы, проблем с сердцем и легкими. В какой-то момент Мольченко даже уволили из театра из-за того, что она часто ходила по больницам с мужем, пропуская репетиции. «В приказе было написано: "В связи с тем, что Мольченко пропустила две репетиции по причине болезни мужа"», — негодовала актриса.

6 апреля 2003 года Фатюшин смотрел по телевизору футбольный матч. В тот день его любимая команда проиграла, он резко встал с дивана, и его сердце внезапно остановилось.

«Основная часть поклонников так и проводила Сашу в последний путь с мыслью, что умер опустившийся от пьянки спортсмен. И меня постоянно спрашивали, отчего он умер, готовясь смаковать трагическую историю, как Фатюшин, голодный и холодный, не дождавшись порции водки, замерзает под забором… Устала повторять это прозаическое медицинское заключение — у него была хроническая пневмония с детства. И осложнения после пневмонии отразились на сердце»,