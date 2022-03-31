Два дня рождения и тайные связи: факты об Алене Бабенко

Актриса мечтала стать балериной, училась на математика, а в зрелом (для профессии) возрасте поступила в театральный вуз. Первые же роли в кино принесли ей огромный успех. Счастливо сложилась и ее личная жизнь. В день рождения Алены Бабенко рассказываем интересные факты о ней.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Елена Баранова родилась 31 марта 1972 года в Кемерово в семье учителя музыки и инженера. В детстве девочка мечтала стать балериной, занималась в творческих студиях.

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В 1988 году девушка поступила в Томский государственный университет на факультет прикладной математики и кибернетики. На первом же курсе стала участницей СТЭМа. Тогда она поняла, что выбрала не то направление в жизни.

Алена Бабенко обожает творчество Эдит Пиаф. Кумирами среди соотечественниц для нее являются Людмила Гурченко, Нонна Мордюкова, Алиса Фрейндлих.

В 1990-м Алена попробовала поступить в МХАТ к Олегу Табакову, но провалилась. Пришлось вернуться в вуз.

На последних курсах она познакомилась с московским режиссером Виталием Бабенко. Влюбилась, бросила учебу и переехала с ним в столицу.

В 1991 году Алена Баранова вышла замуж за любимого и сменила фамилию. Через год у пары родился сын Никита.

В конце нулевых она все же поступила во ВГИК на курс Анатолия Ромашина. Еще будучи студенткой, Бабенко стала сниматься в кино: «Почему ты меня любишь?», «Как я провела лето», «Трудная работа старых мойр».

В начале нулевых вышло несколько фильмов с ее участием, но первую большую популярность Алене Бабенко и ее партнеру Игорю Петренко принесла драма Павла Чухрая «Водитель для Веры».

Съемки проходили летом в Крыму. И Алена шутки ради придумала, что у нее 15 августа день рождения. Члены съемочной группы осыпали ее подарками, затем праздник отметили, шутница собрала десятки добрых пожеланий в свой адрес, но в хитрости так и не призналась.

«Фильм "Водитель для Веры" стал для меня этапным, связан с наградами и признанием, я решила 15 августа отмечать всегда. Так что теперь у меня два дня рождения. А что?.. Праздников в нашей жизни должно быть больше», — говорила позже актриса.

Алена Бабенко обладатель престижных театральных и кинопремий («Ника», «Золотой орел» и другие). В 2013-м она получила звание заслуженной артистки России.

С 2008 года Бабенко работает в «Современнике», где задействована в лучших постановках.

Первый брак актрисы распался через 17 лет после свадьбы. Алена и Виталий поняли, что чувства угасли. К слову, Бабенко не раз приписывали романы с известными мужчинами, среди которых называлось имя Евгения Миронова, с которым она снималась в фильме «На Верхней Масловке».

Вскоре после развода актриса встретила мастера спорта по лыжам и бизнесмена Эдуарда Субоча. И влюбилась. Но избранник был женат, в семье рос маленький сын. Это Алену не остановило, они стали встречаться тайно, а вскоре Субоч ушел из семьи.

Алена Бабенко и Эдуард Субоч стали мужем и женой в 2011 году. Они практически все время проводят вместе: отдыхают, занимаются спортом, мужчина сопровождает супругу на многих светских тусовках.

«Ни одна моя роль не была простой. Но сложных героинь играть интереснее. Каждая из них далась мне кровью», — признавалась актриса.

Бабенко всегда боялась того, что карьера перечеркнет ее личную жизнь. «Всегда удивляло, почему у артистов такие сложные судьбы, почему они такие одинокие, семей нет, детей нет, все время страдают — какая-то катастрофа», — говорила она. Тогда Алена мысленно нарисовала две параллельные линии — семьи и профессии, которые не должны пересекаться.

Алена мечтает облететь Землю в прозрачном шаре, управляемом словом.