Продюсер рассказал о готовности полиции арестовать Смита на «Оскаре»

«Они сказали, мы пойдем и возьмем его. Мы готовы. Мы готовы арестовать его на месте», — поделился он.

Во время церемонии ведущий Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.