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3 часа назад

Продюсер рассказал о готовности полиции арестовать Смита на «Оскаре»

Lenta.ruиещё 2

Продюсер кинопремии «Оскар» Уилл Пакер рассказал о готовности полиции арестовать актера Уилла Смита прямо во время церемонии. Его слова в эфире телеканала АВС передает РИА Новости.

Продюсер рассказал о готовности полиции арестовать Смита на «Оскаре»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Пакера, полицейские оценили действия Смита как нанесение побоев и обсуждали возможный арест актера за кулисами.

«Они сказали, мы пойдем и возьмем его. Мы готовы. Мы готовы арестовать его на месте», — поделился он.

Во время церемонии ведущий Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

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