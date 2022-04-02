Актрисы, настоящая фамилия которых похожа на псевдоним

Большинство артистов берут себе в качестве псевдонима более яркую и звучную фамилию. Но этим актрисам повезло. Они уже родились с такой.

Фото: New Magazine New Magazine

Анна Роскошная

Самый частый вопрос, который задают актрисе журналисты – вопрос о подлинности ее фамилии. Некоторые уверяют, что это псевдоним, причем, не самый удачный. Однако Анна уверяет, что фамилия досталась ей от родителей. Режиссеры даже советовали девушке взять псевдоним, но она решила оставить свою фамилию.

Валерия Шкирандо

Сперва ее фамилию принимали за вымышленную, неправильно произносили, не в том месте ставили ударение. В общем, коверкали как могли и даже советовали изменить на более простую. Однако Валерия отказалась.

Александра Ребенок

Фамилия актрисы белорусского происхождения. Она такая звучная, что лучше любого псевдонима. Правда, благодаря фамилии, с актрисой часто случаются курьезы. Киноработники думают, что это возрастная пометка.

Евгения Лютая

Такая фамилия досталась актрисе благодаря деду Стефану Лютовскому. Он в царское время перебрался в Россию из Польши, а звучную фамилию изменил на русский манер. Евгения уверена, что красивая фамилия способствует успехам в карьере.

Эвелина Бледанс