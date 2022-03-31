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6 часов назад

Как сложилась жизнь скончавшейся звезды бразильского сериала «Во имя любви» Франсуазы Фортон

WMJ.ru

Звезда бразильской мыльной оперы Франсуаза Фортон ушла из жизни 16 января 2022 года. Смотрим, как актриса прожила свою жизнь.

Как сложилась жизнь скончавшейся звезды сериала «Во имя любви»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Франсуаза Фортон мечтала стать актрисой с самого детства: уже тогда она играла главные роли в спектаклях. В 12 лет Франсуаза снялась в киноленте Marcelo Zona Sul, с которой и начался ее актерский путь.

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Через некоторое время Фортон исполнила роль в проекте «Огненная земля». Сыграв бунтарку в этом сериале, Франсуаза приобрела популярность, благодаря которой стала получать приглашения в другие теленовеллы.

В 1976 году актриса сыграла мечтательную Марию Терезу в сериале «Глупый купидон». После завершения проекта Франсуаза Фортон ушла в подполье. Она не участвовала ни в каких съемках в течение 7 лет. Лишь в 1983 году актрису снова можно было увидеть в сериалах телеканала Rede Bandeirantes. Однако в 1988 году Франсуаза вернулась на телеканал «Глобо», который покинула ранее.

Позднее актрису можно было увидеть в таких проектах, как «Ребенок на борту», «Тиета», «Моя любовь, моя печаль», «Опасные индюшки», «Моя мечта» и «Четыре на четыре». В 1995 году Франсуаза Фортон получила одну из главных ролей в сериале «Взрыв в сердце». Актриса исполнила роль злодейки, пытающейся любыми возможными способами влюбить в себя главного героя.

Через некоторое время Франсуаза Фортон стала получать ведущие роли в телесериалах. Порой режиссеры видели в ней образ именно отрицательного персонажа. В 1997 году актриса получила роль в одном из самых популярных бразильских сериалов «Во имя любви», в котором сыграла мать главной злодейки сериала. После завершения проекта актриса продолжила сниматься в теленовеллах, однако в более замедленном темпе: с ее участием выходила одна кинолента в год.

В 2001 году актриса была задействована в съемках сериала «Клон», в котором исполнила роль помощницы профессора Альбьери. В скором времени Франсуаза Фортон снова перешла на другой телеканал. Она приняла участие в двух ремейках мексиканских сериалов на телеканале SBT: «Твои глаза» и «Богатые тоже плачут». А после съемок начала сотрудничество с телеканалом «Рекорд». Однако это не помешало ей снова вернуться на «Глобо».

Последними работами Франсуазы Фортон на телевидении стали новеллы «Я люблю Параисополис», «Время любить» и «Любовь вне равных».

Помимо съемок в сериалах, актриса играла в театре, а также занималась балетом. Два раза Франсуаза выступила в качестве режиссера двух коротких метров: «Сезон цветов» и «Закат Одина».

Франсуаза Фортон была замужем два раза. Ее первый брак продержался 4 года и подарил ей сына. Следующий союз актрисы случился лишь в 2014 году. Франсуаза Фортон вышла замуж за продюсера Эдуардо Барата, который на 10 лет был моложе ее. Супруги приняли детей друг друга от прежних браков и жили в мире и согласии.

В 1989 году актриса пережила рак матки. Она прошла курс радиотерапии и смогла уйти в ремиссию. Однако это событие оставило сильный отпечаток на ее психическом состоянии: актриса впала в депрессию. Рак матки стал причиной невозможности родить еще одного ребенка.

Через несколько десятилетий болезнь возобновилась. Франсуаза Фортон скончалась от рака 16 января 2022 года в Рио-де-Жанейро. Актрисе было 64 года.

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