Как сложилась жизнь скончавшейся звезды сериала «Во имя любви»

Звезда бразильской мыльной оперы Франсуаза Фортон ушла из жизни 16 января 2022 года. Смотрим, как актриса прожила свою жизнь.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Франсуаза Фортон мечтала стать актрисой с самого детства: уже тогда она играла главные роли в спектаклях. В 12 лет Франсуаза снялась в киноленте Marcelo Zona Sul, с которой и начался ее актерский путь.

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Через некоторое время Фортон исполнила роль в проекте «Огненная земля». Сыграв бунтарку в этом сериале, Франсуаза приобрела популярность, благодаря которой стала получать приглашения в другие теленовеллы.

В 1976 году актриса сыграла мечтательную Марию Терезу в сериале «Глупый купидон». После завершения проекта Франсуаза Фортон ушла в подполье. Она не участвовала ни в каких съемках в течение 7 лет. Лишь в 1983 году актрису снова можно было увидеть в сериалах телеканала Rede Bandeirantes. Однако в 1988 году Франсуаза вернулась на телеканал «Глобо», который покинула ранее.

Позднее актрису можно было увидеть в таких проектах, как «Ребенок на борту», «Тиета», «Моя любовь, моя печаль», «Опасные индюшки», «Моя мечта» и «Четыре на четыре». В 1995 году Франсуаза Фортон получила одну из главных ролей в сериале «Взрыв в сердце». Актриса исполнила роль злодейки, пытающейся любыми возможными способами влюбить в себя главного героя.

Через некоторое время Франсуаза Фортон стала получать ведущие роли в телесериалах. Порой режиссеры видели в ней образ именно отрицательного персонажа. В 1997 году актриса получила роль в одном из самых популярных бразильских сериалов «Во имя любви», в котором сыграла мать главной злодейки сериала. После завершения проекта актриса продолжила сниматься в теленовеллах, однако в более замедленном темпе: с ее участием выходила одна кинолента в год.

В 2001 году актриса была задействована в съемках сериала «Клон», в котором исполнила роль помощницы профессора Альбьери. В скором времени Франсуаза Фортон снова перешла на другой телеканал. Она приняла участие в двух ремейках мексиканских сериалов на телеканале SBT: «Твои глаза» и «Богатые тоже плачут». А после съемок начала сотрудничество с телеканалом «Рекорд». Однако это не помешало ей снова вернуться на «Глобо».

Последними работами Франсуазы Фортон на телевидении стали новеллы «Я люблю Параисополис», «Время любить» и «Любовь вне равных».

Помимо съемок в сериалах, актриса играла в театре, а также занималась балетом. Два раза Франсуаза выступила в качестве режиссера двух коротких метров: «Сезон цветов» и «Закат Одина».

Франсуаза Фортон была замужем два раза. Ее первый брак продержался 4 года и подарил ей сына. Следующий союз актрисы случился лишь в 2014 году. Франсуаза Фортон вышла замуж за продюсера Эдуардо Барата, который на 10 лет был моложе ее. Супруги приняли детей друг друга от прежних браков и жили в мире и согласии.

В 1989 году актриса пережила рак матки. Она прошла курс радиотерапии и смогла уйти в ремиссию. Однако это событие оставило сильный отпечаток на ее психическом состоянии: актриса впала в депрессию. Рак матки стал причиной невозможности родить еще одного ребенка.

Через несколько десятилетий болезнь возобновилась. Франсуаза Фортон скончалась от рака 16 января 2022 года в Рио-де-Жанейро. Актрисе было 64 года.