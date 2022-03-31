Брюс Уиллис: биография, личная жизнь, болезнь

Американский актер Брюс Уиллис прославился благодаря своим ролям в боевиках, некогда он был одним из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде. Однако он был вынужден завершить актерскую карьеру из-за нарушения речи, вызванного деменцией.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Фильмография и лучшие роли

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Уолтер Брюс Уиллис родился в марте 1955 года в Западной Германии в городе Идар-Оберштайн. Он не собирался посвящать свою жизнь актерской карьере, но в детстве он начал играть на сцене школьного театра. В младшей школе он заикался, но заметил, что сцена помогла ему справиться с этим недугом. На протяжении нескольких лет они играл в малоизвестных театрах и исполнял эпизодические роли, параллельно совмещал все это с работой на АЗС и барменом.

Кадр из фильма

Его старания не прошли бесследно и Уиллиса пригласили играть комедийную роль в сериале «Детективное агентство “Лунный свет”». Уже тогда он получил награды «Эмми» и «Золотой глобус». За ним закрепилась репутация комика, но неожиданно для поклонников ему досталась роль в боевике «Крепкий орешек», которая стала решающей для его карьеры. В фильме он сыграл полицейского Джона Макклейна, которому внезапно приходится освобождать небоскреб, захваченный террористами.

Кадр из фильма

После этого началась новая эра в карьере актера. Его прославили роли спасителя мира в фильмах «Пятый элемент» и «Армагеддон».

Лучшие фильмы с Брюсом Уиллисом:

«Детективное агентство “Лунный свет”», 1985 «Крепкий орешек», 1988 «12 обезьян», 1995 «Пятый элемент», 1997 «Армагеддон», 1998 «Шестое чувство», 1999 «Неуязвимый», 2010 «РЭД», 2010

Знакомство и брак с Деми Мур

С актрисой Деми Мур Уиллис познакомился в 1987 году на премьере фильма «Слежка». Уже спустя четыре месяца после знакомства они поженились, венчание проходило в Лас-Вегасе и стало неожиданностью для всех. Поклонники были уверены, что пара торопит события, поэтому их брак продержится недолго. Однако на протяжении длительного периода Уиллис и Мур были образцовой голливудской парой. В 1988 году у них родилась первая дочь Румер Гленн Уиллис. Спустя еще три года на свет появилась Скаут Ларю Уиллис, а в 1994 году родилась их младшая дочь. В этот же период карьера звезд пошла вверх, они купили себе виллу в Малибу, пентхаус в одном из небоскребов Нью-Йорка, а в Айдахо построили дом. Несмотря на сложные графики, актеры старались подстраивать их так, чтобы чаще проводить время с семьей, и какое-то время у них это получалось. Однако их брак все-таки начал трещать по швам, и причиной этому стали измены.

Развод и вторая жена

Сначала в желтой прессе начала появляться информация о том, что Брюс крутит романы на стороне. А потом инсайдеры начали рассказывать и о похождениях Деми. На съемочную площадку фильма «Привидение» актер пришел с бейсбольной битой, так как заподозрил супругу в романе с Патриком Суэйзи, но все обошлось. Брюса обвинили в романе с Милой Йовович, а потом стало известно, что он ухаживает за няней дочерей. Обстановка накалилась и пара развелась спустя 11 лет брака, но сохранила хорошие отношения ради детей. По словам друзей пары, это далось им крайне тяжело, так как накопилось слишком много обид. Все три дочери остались жить с матерью.

Сам Брюс после расставания рассказывал, что разочаровался в моногамии и не скрывал радости о том, что у него началась холостяцкая жизнь. На протяжении десяти лет его ловили папарацци с различными моделями и актрисами, но об официальных отношениях он ни разу не заявлял. Единственными длительными его отношениями в тот период стал роман с моделью и актрисой из «Спасателей Малибу» Брук Бернс. Как рассказали источники из окружения пары, их отношения не выдержали расстояния. Кроме того, Уиллис часто уезжал к бывшей жене на выходные.

В 2009 году он женился во второй раз на модели Эмме Хемминг. Сам актер говорил, что влюбился в девушку в первый же день знакомства. В 2012 году у них в браке родилась дочь Мейбел Рей Уиллис, а спустя два года на свет появилась Эвелин Пенн Уиллис. Брюс говорил, что стал по-настоящему счастливым в браке с Эмме и наконец узнал, что такое любовь.

Почему Брюс Уиллис снимался в плохих фильмах

Несмотря на мировую славу, в 2010-х годах его актерская карьера пошла на спад. Он начал сниматься в низкобюджетных проходных фильмах. Чаще всего это были небольшие роли, но создатели использовали его имя в рекламе для того, чтобы привлечь зрителей. На кинопремии «Золотая малина» в 2022 году была введена отдельная награда «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», в ней победили все восемь фильмов, в которых актер снялся в 2021 году. Дело в том, что актер получал большие гонорары за небольшие усилия. Как правило, он играл второстепенные роли и был на площадке всего два-три дня, а продюсеры получали его имя для рекламной кампании. Как правило, его лицо красовалось на всех постерах и превью трейлеров, а также неоднократно упоминалось. На деле же его герой появлялся в картине на несколько минут и произносил одну фразу.

Кадр из фильма

Уиллиса приглашали и в другие картины, например, он должен был сыграть в проектах Вуди Аллена «Неудержимые 3» и «Светская жизнь», но в первом случае актер запросил слишком большой гонорар, а во втором прямо на съемочной площадке у него начались проблемы с запоминанием текста. Тогда его обвинили в том, что он не хочет работать за такие маленькие деньги, но, вероятнее всего, причиной этого стала его прогрессирующая болезнь, которую семья Уиллиса старалась тщательно скрыть.

Список фильмов, где Брюс Уиллис выступил как рекламное лицо:

«Дожить до утра», 2020 «Сиротский Бруклин», 2019 «Орвилл», 2019 «За гранью жизни», 2021 «Полночь на злаковом поле», 2021 «Брешь», 2020 «Добро пожаловать в рай», 2015

Кадр из фильма

Брюс Уиллис в рекламе «Мегафона»

Вместе с второсортными боевиками актер искал и другие способы заработка, и получилось у него довольно успешно. Одним из хитов 2021 года стала реклама «Мегафона» с участием голливудского актера и комика Азамата Мусагалиева. Телекоммуникационная компания создала целый рекламный сериал для федеральных каналов, интернета и рекламных щитов. Для съемок в рекламе актер предстал в образе из фильма «Крепкий орешек».

Кадр из видео

Примечательно, что ему даже не пришлось появляться на съемочной площадке и приезжать в Россию. Для создания видео была использована технология deepfake, которая генерирует лицо на основе алгоритмов из нейросети. Однако за использования своего лица в рекламе он получил неплохие деньги. Официально сумма контракта не разглашается, но, по некоторым данным, она может достигать двух миллионов долларов.

Болезнь и завершение актерской карьеры в 2022 году

Впервые слухи о болезни Брюса Уиллиса появились в 2015 году. Тогда сотрудники, участвовавшие в подготовке постановки в Бродвейском театре, рассказали, что актер использует суфлер-наушник перед выходом на сцену. Тогда Уиллис дебютировал в одной из постановок. Это был первый случай, когда его обвинили в лени и том, что он даже не может запомнить несколько строчек текста.

В 2019 году у актера возникли проблемы на съемках фильма «Стекло». По словам источника, сотрудники постоянно редактировали и сокращали его реплики из-за того, что он не мог их запомнить. В кадре его персонаж постоянно был одет в толстовку с капюшоном, поэтому на съемках использовали его двойников. Кроме того, ассистенты Уиллиса постоянно направляли его, потому что он не мог запомнить, куда идти. Тогда семья официально не объявляла о том, что у него есть проблемы. Из-за этого режиссеры и сотрудники съемочной группы обвиняли его в заносчивости и нежелании работать, но никто не знал, что на самом деле он тяжело болен.

Чуть позже журналисты узнали, что актер действительно страдает из-за проблем с памятью. По словам СМИ, на тот момент у него начало прогрессировать слабоумие, и он старался проводить больше времени с семьей. Отмечалось, что бывшая жена и дочери стараются его поддерживать, но при этом не хотят официально заявлять о его диагнозе.

В конце марта 2022 года дочь актера Румер рассказала в социальных сетях о том, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. Она также назвала диагноз, который поставили Уиллису – афазия.

После этого заявление выпустила и его бывшая супруга Деми Мур. Она подтвердила заболевание Уиллиса и заявила, что семья старается его поддерживать. Она также попросила поклонников присоединиться к поддержке актера, так как они для его много значат.