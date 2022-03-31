Уиллис, Карри, Гэмбон: актеры, которые ушли из кино из-за болезни

Некоторое время назад семья Брюса Уиллиса объявила, что актер завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. Звезде "Крепкого орешка" поставили диагноз афазия. Заболевание поражает все языковые способности: говорение, понимание речи, чтение и письмо. "Рамблер" решил вспомнить актеров, которые также вынужденно завершили карьеру из-за болезни.

Кирк Дуглас

В середине 1990-х звезда фильма "Спартак" Кирк Дуглас перенес инсульт, в результате которого он практически лишился дара речи. Через некоторое время его способность говорить вернулась, однако далеко не в полной мере, и ему удалось сыграть еще в нескольких фильмах. В 2020 году в возрасте 103 лет актер скончался.

Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон, более известный зрителям по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, со временем стал страдать от провалов в памяти. От многих проектов он вынужден был отказываться поскольку не может удерживать в голове текст длинной более трех строк. А в фильме "Да здравствует Цезарь!" ему поручили лишь закадровый текст.

Тим Карри

Его лицо знакомо тем, кто смотрел классическую экранизацию "Оно" Стивена Кинга. И это далеко не единственная его роль. Однако в 2012 году ему пришлось завершить актерскую карьеру. Дело в том, что тяжелый инсульт приковал Тима Карри к инвалидной коляске. После этого появление в кадре он сменил на работу в озвучании.

Шелли Дювалл

Известность и славу актрисе принесла роль в "Сиянии" Стэнли Кубрика. В 2002 году Шелли Дювалл пропала не только с экранов зрителей, но и из информационного пространства. Долгое время ходили слухи о душевной нестабильности актрисы. И все это подтвердилось лишь в 2016 году, когда Дювалл дала большое телевизионное интервью.

Майкл Дж. Фокс