С Брюса Уиллиса сняли «Золотую малину» из-за болезни

30 марта стало известно, что легендарный Брюс Уиллис покинет киноиндустрию. Это связано с его болезнью, афазией, которая вызывает расстройство речи.

Фото: ALMODE ALMODE

В связи с этим организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали у актёра звание за «худшую роль в фильме 2021 года». По словам Джона Уилсона и Мо Мерфи, выдавать «Золотую малину» в таком случае не очень уместно.

После долгих раздумий и размышлений мы приняли решение отменить премию «Золотая малина», присуждённую Брюсу Уиллису, из-за его болезни. Если чьё-то здоровье определяет поведение актёра, то мы считаем нецелесообразным выдавать награду.

Несмотря на завершение карьеры, Уиллис еще появится в фильмах 2022 года. Правда, увидеть его можно будет в небольших ролях.